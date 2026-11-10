ഇന്ത്യയ്ക്ക് രക്ഷകനായി 'കുട്ടി സെവാഗ്'; ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ ആര്യവീറിന് തകർപ്പൻ 160 റൺസ്
യു.എ.ഇ ബോളിങ് നിരയെ തല്ലിച്ചതച്ച് ആര്യവീർ സെവാഗ്; ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്.
Published : November 10, 2026 at 4:49 PM IST
ദുബായ്: അണ്ടർ19 ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ പാകിസ്താനെതിരായ കനത്ത തോല്വിക്ക് ശേഷം ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ യുവനിര. ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ ഓപ്പണർ വിരേന്ദർ സെവാഗിന്റെ മകൻ ആര്യവീർ സെവാഗിന്റെ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറി (160-ലധികം റൺസ്) മികവിലാണ് യു.എ.ഇക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തത്. മത്സരത്തിൽ ബൗളർമാരെ തുണച്ച പിച്ചിൽ കരിയറിലെ മികച്ച ഇന്നിങ്സുകളിലൊന്നാണ് ആര്യവീർ പുറത്തെടുത്തത്.
ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ പേസർമാർക്ക് വലിയ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച പിച്ചിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം അതിജീവിച്ചാണ് ആര്യവീർ ബാറ്റ് വീശിയത്. വളരെ ക്ഷമയോടെ കളിച്ച താരം 69 പന്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അർധ സെഞ്ച്വറി തികച്ചു. പിന്നീട് പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം മാറിയതോടെ താരം ബാറ്റിങ്ങിന്റെ ഗിയർ മാറ്റി. സ്പിന്നർമാർ എത്തിയതോടെ ക്രീസിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി സിക്സറുകൾ പായിച്ച താരം 131 പന്തിൽ നിന്ന് സെഞ്ച്വറി തികച്ചു.
സെഞ്ച്വറിക്ക് ശേഷം യു.എ.ഇ ബോളിങ് നിരയെ ആര്യവീർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തല്ലിച്ചതച്ചു. യു.എ.ഇ സ്പിന്നർ ഉദ്ദിഷ് സൂരിക്കെതിരെ ഒരോവറിൽ 21 റൺസാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്. മത്സരത്തിന്റെ 42-ാം ഓവറിൽ 160 പന്തിൽ നിന്ന് താരം 150 റൺസ് പിന്നിട്ടു. ഇതോടെ ഈ സീസൺ ഏഷ്യൻ കപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറിനും ആര്യവീർ ഉടമയായി. ഒടുവിൽ 45-ാം ഓവറിൽ മീഡിയം പേസർ നസീം ഖാന്റെ പന്തിൽ പുറത്താകുമ്പോൾ 160 റൺസ് താരം അക്കൗണ്ടിലാക്കിയിരുന്നു. 17 ഫോറുകളും 7 സിക്സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ആര്യവീറിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. ആര്യവീർ പുറത്താകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ 255 റൺസ് നേടിയിരുന്നു.
മറുഭാഗത്ത് മലയാളി താരം വി.കെ വിനീതും മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. 60 പന്തിൽ നിന്ന് വിനീത് അർധ സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യയെ മികച്ച നിലയിലെത്തിച്ചു.
പിതാവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായ ആര്യവീര്
തന്റെ പിതാവ് വിരേന്ദർ സെവാഗിന്റെ 'സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഡെലിവറി' (ക്രീസിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് പന്ത് അതിർത്തി കടത്തുന്ന) ശൈലിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാണ് മകൻ ആര്യവീർ. തുടക്കത്തിൽ പിച്ചിലെ സമ്മർദ്ദം അതിജീവിച്ച്, പതുക്കെ നിലയുറപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രം ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഓപ്പണിങ് ശൈലിയാണ് ആര്യവീറിന്റേത്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പിന്നർമാർക്കെതിരെ മികച്ച ഫൂട്ട്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാൻ താരത്തിന് പ്രത്യേക മിടുക്കുണ്ട്. കളി ശൈലിയിൽ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിലും റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടുന്നതിൽ അച്ഛനെപ്പോലെ തന്നെ മകനും അപകടകാരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ഇന്നിങ്സ്.
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