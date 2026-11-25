ആര്യവീർ സെവാഗ് ഐപിഎൽ ലേലത്തിലേക്ക്; സർപ്രൈസ് തീരുമാനവുമായി അൻവയ് ദ്രാവിഡ്
വീരേന്ദർ സെവാഗിന്റെ മകൻ ആര്യവീർ ഐപിഎൽ ലേലപ്പട്ടികയിൽ; രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ മകൻ അൻവയ് പിന്മാറി.
Published : November 25, 2026 at 2:00 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് താരലേലത്തിനായി ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹീറോകളായ ആര്യവീർ സെവാഗും മോഹിത് ഉൽവയും പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മുൻ ഇന്ത്യൻ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റർ വീരേന്ദർ സെവാഗിന്റെ മകനായ ആര്യവീർ, അണ്ടർ-19 ഏഷ്യാ കപ്പിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 90.25 ശരാശരിയിൽ 361 റൺസ് നേടി ടൂർണമെന്റിലെ ടോപ് സ്കോററായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഫൈനലിൽ പുറത്താകാതെ 49 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിരീടം സമ്മാനിച്ച മോഹിത് ഉൽവയായിരുന്നു ഫൈനലിലെ താരം. 30 ലക്ഷം രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയിലാണ് ഇരുവരും ലേലത്തിനെത്തുന്നതെന്ന് ക്രിക്ബസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനിയും ഇതിഹാസ താരം രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ മകൻ അൻവയ് ദ്രാവിഡും ഇത്തവണത്തെ താരലേലത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അണ്ടർ-19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ജേതാക്കളായ ടീമിലെ പേസർ കാവ്യ പട്ടേൽ ലേലപ്പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചപ്പോൾ ഓൾറൗണ്ടർ മനൽ ചൗഹാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.
🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi— IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026
ലേലപ്പട്ടികയിൽ 1,220 താരങ്ങൾ
ഐപിഎൽ ലേലത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക പട്ടികയിൽ ആകെ 1,220 താരങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ ഒന്നിനുള്ളിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള താരങ്ങളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ അന്തിമ പട്ടികയ്ക്ക് രൂപമാകും.
പ്രാഥമിക പട്ടികയിൽ ആവേശ് ഖാൻ, ദീപക് ചാഹർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 14 ഇന്ത്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളാണുള്ളത്. ആകാശ് ദീപ്, ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട്, ദീപക് ഹൂഡ, കരുൺ നായർ, കുൽദീപ് സെൻ, മായങ്ക് അഗർവാൾ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, സാരാൻഷ് ജെയിൻ, ശിവം മാവി, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ, ഉമേഷ് യാദവ്, ഉമ്രാൻ മാലിക് എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ.
രണ്ട് കോടി ക്ലബ്ബിലെ പ്രമുഖർ
ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ ആവേശ് ഖാനും ദീപക് ചാഹറും മാത്രമാണ് രണ്ട് കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയുള്ള പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. വിദേശ താരങ്ങളിൽ ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, ഡേവിഡ് വാർണർ, ജോണി ബെയർസ്റ്റോ, സാം ബില്ലിംഗ്സ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഡെവോൺ കോൺവേ, രചിൻ രവീന്ദ്ര, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, ആൻറിച്ച് നോർക്കിയ, ജെറാൾഡ് കോട്സി, മതീഷ പതിരാന, വാനിന്ദു ഹസരംഗ, ഷായ് ഹോപ്പ്, ഷിംറോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, അഫ്ഗാൻ താരങ്ങളായ ഫസൽഹഖ് ഫാറൂഖി, മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ, റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് എന്നിവരും രണ്ട് കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയുള്ള പട്ടികയിലുണ്ട്.
1.5 കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയുള്ള പട്ടികയിൽ അള്ളാ ഗസൻഫർ, ഡാനിയൽ സാംസ്, റിലേ മെറിഡിത്ത്, ഡേവിഡ് വീസ്, റാസി വാൻ ഡെർ ഡസ്സൻ, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്, കീമോ പോൾ എന്നിവരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
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