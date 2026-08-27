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ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 ടീമിൽ സെവാഗിന്‍റേയും ദ്രാവിഡിന്‍റേയും മക്കൾ; ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ അണ്ടർ-19 ടീമിൽ സെവാഗിന്‍റേയും ദ്രാവിഡിന്‍റേയും മക്കൾ ഇടം നേടി.

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Aaryavir Sehwag and Anvay Dravid Picked in India U-19 Squad for Australia Series (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 2:36 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ 19 ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിരേന്ദർ സെവാഗിന്‍റെ മകൻ ആര്യവീർ സെവാഗും, രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്‍റെ മകൻ അൻവേ ദ്രാവിഡും ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ജൂനിയർ പുരുഷ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര പരമ്പരയ്ക്കുള്ള സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 18, 21, 23 തീയതികളിൽ രാജ്കോട്ടിൽ വെച്ച് നടക്കും. ഇതിന് ശേഷം രണ്ട് മൾട്ടി-ഡേ (റെഡ്-ബോൾ) മത്സരങ്ങളും നടക്കും. സെപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ 30 വരെ രാജ്കോട്ടിലും ഒക്ടോബർ 5 മുതൽ 8 വരെ അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം 'ബി' ഗ്രൗണ്ടിലുമാണ് ഈ ദീർഘദിന മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഉത്തരാഖണ്ഡ് ബാറ്റർ ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനിയാണ് 15 അംഗ ഏകദിന ടീമിനെ നയിക്കുക. മധ്യപ്രദേശ് താരം യഷ്ബലിൻ ചൗഹാൻ ആണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. എന്നാൽ റെഡ്-ബോൾ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിനെ യഷ്ബലിൻ ചൗഹാൻ നയിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനി വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി മാറും.

യുവതാരങ്ങളുടെ ഫോം

ലെഗ് സ്‌പിന്‍ ഓൾറൗണ്ടറായ ആര്യവീറും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായ അൻവേയും ഏകദിന ടീമിൽ ഇടംനേടിയെങ്കിലും റെഡ്-ബോൾ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടില്ല. ആര്യവീർ നിലവിൽ 2026-ലെ ഡൽഹി പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വെസ്റ്റ് ഡൽഹി ലയൺസിന് വേണ്ടി കളിക്കുകയാണ്. അൻവേ ദ്രാവിഡ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ നടന്ന ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിൽ ഇന്ത്യ അണ്ടർ-19 ടീമിനായി രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 101 റൺസ് നേടി മികച്ച ഫോം തെളിയിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യ അണ്ടർ 19 ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീം

ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനി (ക്യാപ്റ്റൻ), യഷ്വർധൻ ചൗഹാൻ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), രജത് ബാഗേൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ആര്യവീർ സെവാഗ്, വി.കെ. വിനീത്, കുശാഗ്ര ഓജ, അർജുൻ രാജ്‌പുത്, മനൽ ചൗഹാൻ, അൻവേ ദ്രാവിഡ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വി. യശ്വീർ, രോഹിത് യാദവ്, ഷാവിൻ വിനോദ്, മോഹിത് ഉൾവ, ചിഗുരുപതി വെങ്കട്ട, കാവ്യ പട്ടേൽ.

ഇന്ത്യ അണ്ടർ-19 മൾട്ടി-ഡേ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീം: യഷ്വർധൻ ചൗഹാൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനി (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), സാഗർ വിർക്ക്, കുശാഗ്ര ഓജ, മനൽ ചൗഹാൻ, കുഷ് പട്ടേൽ, മാനവ് കൃഷ്‌ണ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അഭിപ്രേ ബിശ്വാസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രോഹിത് യാദവ്, ഈശാൻ ഓം, അയാൻ അക്രം, പ്രണവ് രാഘവേന്ദ്ര, പ്രിയാൻഷു സിംഗ്, മോഹിത് ഉൾവ, ആര്യൻ യാദവ്.

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AARYAVIR SEHWAG INDIA U19 CRICKET
ANVAY DRAVID INDIA UNDER 19 SQUAD
INDIA U19 VS AUSTRALIA U19
ഇന്ത്യ അണ്ടർ 19 ക്രിക്കറ്റ് ടീം
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