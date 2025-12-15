Kerala Local Body Elections2025

ഐ‌പി‌എൽ 2026 മിനി ലേലത്തിന്‍റെ അന്തിമ പട്ടികയിലും ആരോണ്‍ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

U-19 Asia Cup
U-19 Asia Cup (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 11:34 AM IST

Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: അണ്ടർ 19 ഏഷ്യ കപ്പിൽ പാകിസ്‌താനെതിരായ മത്സരത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയശില്‍പി ഒരു മലയാളിയായിരുന്നു, 19 കാരനായ ആരോൺ ജോർജ്. ഇന്നലെ കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോള്‍ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടേയും ക്യാപ്റ്റനും ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ താരവുമായ ആയുഷ് മാത്രെയുടേയും വെടിക്കെട്ടാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ആരോണ്‍ ജോര്‍ജാണ് മിന്നുന്ന പ്രകടനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

88 പന്തിൽ 85 റൺസ് നേടി, സെഞ്ച്വറിക്ക് 15 റൺസകലെ പുറത്തായെങ്കിലും, ഇന്ത്യയെ ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോറിലെത്തിക്കാന്‍ ആരോണിനു കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ ആരാധകർ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ആരോണിൻ്റെ ബാറ്റിംഗിനെ സഞ്ജു സാംസണിൻ്റെ ശൈലിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹൈ ബാറ്റ് ലിഫ്റ്റിനൊപ്പം മികച്ച ഫുട്ട്‌വര്‍ക്കിലൂടെയും ഗ്യാപ്പുകള്‍ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഷോട്ടുകളിലൂടെയും ആരോണ്‍ കൈയടി നേടി. ടൂർണമെന്‍റിലെ താരത്തിന്‍റെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ അമ്പത് പ്ലസ് സ്കോറാണിത്. നേരത്തെ യുഎഇക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ 73 പന്തിൽ നിന്ന് 69 റൺസ് ആരോണ്‍ നേടിയിരുന്നു.

Aaron George
Aaron George (Screengrab from Sony Liv)

ഇന്ത്യയുടെ ജൂനിയർ റാങ്കുകളിലൂടെയുള്ള സ്ഥിരമായ ഉയർച്ചയുടെ തുടർച്ചയാണ് താരത്തിന്‍റെ പ്രകടനങ്ങൾ. മലയാളിയാണെങ്കിലും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ ഹൈദരാബാദിനു വേണ്ടിയാണ് താരം കളിക്കുന്നത്. വിനൂ മങ്കാദ് ട്രോഫിയില്‍ ജേതാക്കളായ ഹൈദരാബാദ് ടീമിനെ നയിച്ചത് ആരോണായിരുന്നു. ജൂനിയര്‍ തലത്തില്‍ പ്രധാന ടൂര്‍ണമെന്‍റുകളിലൊന്നായ വിനൂ മങ്കാദ് കിരീടത്തിനായുള്ള ഹൈദരാബാദിന്‍റെ 38 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് ആരോണിന്‍റെ നേതൃത്വം ജയം നല്‍കിയത്.

സ്ഥിരതയോടെ റൺസ് സ്കോര്‍ ചെയ്യുന്ന താരം, വിനൂ മങ്കാദ് ട്രോഫിയുടെ അവസാന രണ്ട് സീസണുകളിൽ യഥാക്രമം 341 ഉം 373 ഉം റൺസാണ് നേടിയത്. ഈ വർഷം ആദ്യം ബെംഗളൂരുവിൽ ബിസിസിഐ സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലൻസിൽ നടന്ന അണ്ടർ 19 ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യ-ബിയുടെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ അണ്ടര്‍ 19 ടീമിലേക്കും ആരോണിനു വിളിയെത്തി.

U-19 INDIAN TEAM
U-19 INDIAN TEAM (IANS)

മാവേലിക്കര സ്വദേശിയായ ഈശോ വര്‍ഗീസിന്‍റേയും കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ പ്രീതി വര്‍ഗീസിന്‍റേയും മകനായാണ് ആരോണ്‍ ജനിച്ചത്. താരത്തിന്‍റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ശക്തമായ കുടുംബ പിന്തുണയുണ്ട്. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാകാൻ പിതാവ് ഈശോ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്തുണയില്ലാത്തതിനാൽ കായികരംഗത്ത് പ്രൊഫഷണലായി തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിലവില്‍ പോലീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈശോ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്നു, പിന്നീട് കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ടേബിൾ ടെന്നീസും ബാസ്‌കറ്റ്ബോളും കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരോൺ ജോർജ്ജ്, സൗത്താഫ്രിക്കന്‍ ബാറ്റിങ് ഇതിഹാസം എ ബി ഡിവില്ലിയേഴ്‌സിന്‍റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ്.

2022–23 സീസണിലെ വിജയ് മർച്ചന്‍റ് ട്രോഫി മുതൽ ജോർജ്ജ് സെലക്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരുന്നു. ബീഹാറിനെതിരെ 303 റൺസ് നേടി താരം പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഹൈദരാബാദ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിൽ ഈ ഇന്നിങ്‌സ് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഐ‌പി‌എൽ 2026 മിനി ലേലത്തിന്‍റെ അന്തിമ പട്ടികയിലും ആരോണ്‍ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

