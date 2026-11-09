അർഷ്ദീപിനെ വിട്ടുകളയുന്നത് പഞ്ചാബിന് വൻ തിരിച്ചടിയാകും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ആകാശ് ചോപ്ര
അർഷ്ദീപിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് പഞ്ചാബിന്റെ ബൗളിങ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കില്ല: ആകാശ് ചോപ്ര.
Published : November 9, 2026 at 3:38 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഐപിഎൽ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി പേസർ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ ബൗളിങ് നിരയെ ഒട്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ ആകാശ് ചോപ്ര. പഞ്ചാബ് ടീമിന്റെ ഏറ്റവും ബലഹീനമായ വിഭാഗം അവരുടെ ബൗളിങ് ആണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ശ്രമിക്കുന്നതായും, ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ട്രേഡ് ഡീലിലൂടെ അർഷ്ദീപ് സിങ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്ക് മാറിയേക്കുമെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോര്ട്ടുകള്. 2019 മുതൽ പഞ്ചാബ് ടീമിന്റെ ഭാഗമായ അർഷ്ദീപ്, അവിടെ നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് വഴിതുറന്നത്.
"അർഷ്ദീപിനെ ഒഴിവാക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ, ടീമിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിനല്ല നിങ്ങൾ പരിഹാരം കാണുന്നത്. ആ വിഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുമല്ല ചെയ്യുന്നത്. 2025 സീസണിൽ 17 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 8.9 ഇക്കോണമിയിൽ 21 വിക്കറ്റുകൾ താരം വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം അദ്ദേഹം അല്പം റൺസ് വഴങ്ങിയെന്നത് ശരിയാണ് (14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 10-ന് മുകളിൽ ഇക്കോണമിയിൽ 14 വിക്കറ്റ്). എന്നാൽ 200-ലധികം റൺസ് സർവ്വസാധാരണമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 10 എന്ന ഇക്കോണമി റേറ്റ് അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർഷ്ദീപിനെ വിട്ടുകളയുമ്പോൾ പകരം വെക്കാൻ തക്ക നിലവാരമുള്ള ബൗളർമാർ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിലവിൽ ബൗളിങ് തന്നെയാണ് പഞ്ചാബിന്റെ ദുർബലമായ വശം," ജിയോസ്റ്റാറിൽ സംസാരിക്കവെ ചോപ്ര പറഞ്ഞു.
പഞ്ചാബ് കിങ്സ് തങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ് നിര ശക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മികച്ച വേഗമേറിയ ബൗളർമാരുടെ വലിയൊരു നിര തന്നെയുള്ള ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതാകും ഉചിതമെന്നും ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"അവർ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഗുജറാത്തിന് ആവശ്യമുള്ള നെഹാൽ വധേര, ശശാങ്ക് സിങ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെ എന്നിവരിൽ ആരെയെങ്കിലും നൽകി, പകരം അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബൗളറെ സ്വന്തമാക്കാം. അശോക് ശർമ്മയോ ഗുർനൂർ ബ്രാറോ ആകാം, മികച്ച ബൗളർമാരുടെ ഒരു ഫാക്ടറി തന്നെ ഗുജറാത്തിനുണ്ട്. എല്ലാ ടീമുകൾക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത മികച്ച മിഡിൽ ഓർഡർ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ പഞ്ചാബിനുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ലോവർ-മിഡിൽ ഓർഡർ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ വളരെ അപൂർവ്വമാണ്. സമീർ റിസ്വി, അശുതോഷ് ശർമ്മ, ശശാങ്ക് സിങ് എന്നിവരെയൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ഇത്ര എളുപ്പം കിട്ടാനാണ്? പഞ്ചാബിന് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുണ്ട്, എന്നാൽ പേസ് ബൗളർമാരില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസുമായി ചർച്ച നടത്തണം," ചോപ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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