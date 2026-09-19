ETV Bharat / sports

ലോകകപ്പിന് ഇനി ഒരു വർഷം; ഇന്ത്യക്ക് നിർണായകം രോഹിത്-കോലി സഖ്യമെന്ന് മുൻ താരം

രോഹിതിൽ നിന്നും കോലിയിൽ നിന്നും റൺസ് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി, ലക്ഷ്യം 2027 ലോകകപ്പ്: ആകാശ് ചോപ്ര.

AAKASH CHOPRA ON ROHIT KOHLI ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പര രോഹിത് ശർമ്മ വിരാട് കോഹ്‌ലി ആകാശ് ചോപ്ര
Only Expectation from Rohit Sharma and Virat Kohli Is to Score Runs: Aakash Chopra (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹെെദരാബാദ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് കരുത്തരായ രോഹിത് ശർമ്മയിൽ നിന്നും വിരാട് കോലിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ റൺസ് മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ആകാശ് ചോപ്ര. 2027-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് ഇനി ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം സമയം ബാക്കിനിൽക്കേ, ഇരുവരുടെയും പരിചയസമ്പത്ത് ഇന്ത്യക്ക് നിർണായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജിയോ സ്റ്റാറിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചോപ്ര.

'ലോകകപ്പിലേക്ക് ഇനി ഒരു വർഷം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. രോഹിതും കോലിയും ഫോമിലായാൽ അവർ റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടുമെന്നും മത്സരങ്ങളും ട്രോഫികളും ജയിപ്പിച്ചു തരുമെന്നും എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്ന ഒറ്റ പ്രതീക്ഷ മാത്രമേയുള്ളൂ," ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 15 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ രോഹിതും കോലിയും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശുഭ്‌മൻ ഗില്ലാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് പകരം കെ.എൽ രാഹുലിനെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടീം സെലക്ഷനെ പ്രശംസിച്ച് ചോപ്ര

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മികച്ചൊരു ടീമിനെയാണ് സെലക്ടർമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഋഷഭ് പന്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ ചില സംശയങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിലും, ധ്രുവ് ജുറേലിനെ ബാക്കപ്പ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും ചോപ്ര സംസാരിച്ചു: "ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടീമിൽ നിന്നും നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയെ പിൻവലിച്ച് ഈ പരമ്പരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യക്ക് പകരക്കാരനായി ഫാസ്റ്റ് ബോളിങ്ങും ബാറ്റിങ്ങും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെയാണ് ഇന്ത്യ നോക്കുന്നത്. കൂടാതെ രവീന്ദ്ര ജഡേജ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പ് മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, ജഡേജ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവരിൽ എല്ലാവർക്കും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ പരമാവധി മുതലാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം."

കേരളത്തിലും മത്സരം

ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 27-ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് (കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം) നടക്കും. രണ്ടാം മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ഗുവാഹത്തിയിലും, മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരം ഒക്ടോബർ 3-ന് ചണ്ഡീഗഢിലും നടക്കും.

Also Read: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനു ഇന്ന് ജപ്പാനിൽ തിരിതെളിയും; റെക്കോർഡ് മെഡൽ കൊയ്ത്ത് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ

TAGGED:

AAKASH CHOPRA ON ROHIT KOHLI
ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിന പരമ്പര
രോഹിത് ശർമ്മ വിരാട് കോഹ്‌ലി
ആകാശ് ചോപ്ര
INDIA VS WEST INDIES ODI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.