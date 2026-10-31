'ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റാൽ മാത്രമേ അവനെ കളിപ്പിക്കൂ?'; വൈഭവിനെ പുറത്തിരുത്തിയതിനെതിരെ മുന് ഇന്ത്യന് താരം
'പകരക്കാരൻ മാത്രമാണോ സൂര്യവംശി?'; നിർണായകമല്ലാത്ത മത്സരത്തിലെ ടീം സെലക്ഷനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ആകാശ് ചോപ്ര.
Published : October 31, 2026 at 2:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തിൽ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ആകാശ് ചോപ്ര. പരിക്കേറ്റ കളിക്കാർക്ക് പകരക്കാരനായി മാത്രം സൂര്യവംശിയെ കാണരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടീമിൽ സ്ഥിരമായി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ, താരം ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് (പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക്) മടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും, അത് കൂടുതൽ മത്സരപരിചയം നേടാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ചോപ്ര നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഇഷാൻ കിഷന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് സൂര്യവംശിക്ക് രണ്ടും മൂന്നും ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ അവസരം ലഭിച്ചത്. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 4, 45 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ സ്കോർ. എന്നാൽ നാലാം മത്സരത്തിൽ ഇഷാൻ ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തതോടെ സൂര്യവംശിയെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു.
🚨"WILL YOU PLAY VAIBHAV SURYAWANSHI ONLY WHEN SOMEONE IS INJURED?" - AAKASH CHOPRA SLAMS INDIA TEAM MANEGEMENT🚨 Aakash Chopra said 🗣️, "Last match, Abhishek made 100 and Vaibhav missed his 50. But the batting was very good. After that, the question was, if Ishan is fit, who will go out. If you think philosophically, then the answer is Vaibhav Suryavanshi since he replaced an injured Kishan. But this was a dead rubber. The decision to drop Vaibhav Suryavanshi leads to a bigger question. Will you play Vaibhav Suryavanshi only when someone is injured? Or when someone is unavailable? If that is the case, you can send him home. You can tell him to go and play first-class cricket. Of course, he can learn by staying in the Indian dressing room. But, if it's happening for an extended period, it's better he gets bat on ball."— Cricket Central (@CricketCentrl) October 31, 2026
തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയായിരുന്നു ചോപ്രയുടെ പ്രതികരണം. 'കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അഭിഷേക് സെഞ്ച്വറി നേടി, വൈഭവിന് അർധസെഞ്ച്വറി നഷ്ടമായെങ്കിലും മികച്ച ബാറ്റിംഗ് ആണ് താരം കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇഷാൻ ഫിറ്റായാൽ ആര് പുറത്തുപോകും എന്നതായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം. ഒരു പകരക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ വൈഭവ് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ഇതൊരു നിർണായകമല്ലാത്ത മത്സരമായിരുന്നു.'
ഈ തീരുമാനം വലിയൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ലഭ്യമാകാതിരിക്കുമ്പോഴോ മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ കളിപ്പിക്കുക? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പോയി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ അവനോട് പറയാം. ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ തുടരുന്നത് വഴി അവന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഇത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നീളുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി പന്തുകൾ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത്."
സൂര്യവംശിയെക്കുറിച്ചുള്ള ടീമിന്റെ ദീർഘകാല കാഴ്ചപ്പാടും പദ്ധതികളും വ്യക്തമാക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറാകണമെന്നും ചോപ്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു. താരത്തെ ഒഴിവാക്കിയതിലും അവന്റെ റോളിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്തതിലും അദ്ദേഹം നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, പരിക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ഇഷാൻ കിഷന് മത്സരത്തിൽ തിളങ്ങാനായില്ല. 260 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ, ഇഷാൻ കിഷൻ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായതോടെ തകരുകയും നിശ്ചിത ഓവറിൽ 172/9 എന്ന സ്കോറിൽ ഒതുങ്ങുകയുമായിരുന്നു.
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