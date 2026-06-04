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മറഡോണയിൽ നിന്ന് മെസ്സിയിലേക്ക്; നീലയും വെള്ളയും നിറങ്ങൾ വീണ്ടും പൂശി അർജൻ്റീന ആരാധകൻ

വീടിൻ്റെ ഓരോ കോണും അർജൻ്റീനയുടെ നീലയും വെള്ളയും നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വീടിനെയും വീട്ടിലെ ആരാധകരെയും കാണാൻ നിരവധിപേർ എത്തുന്നു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 4, 2026 at 8:09 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 8:17 PM IST

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വയനാട്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശം അലയടിക്കുമ്പോൾ അർജൻ്റീനയുടെയും ലയണൽ മെസ്സിയുടെയും കടുത്ത ആരാധകരുള്ള വയനാട്ടിലെ ഒരു വീട് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. അർജൻ്റീനയുടെ നിറങ്ങളും ഓർമ്മകളും സ്വപ്‌നങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ ആരാധകൻ്റെ ലോകം. നീലയും വെള്ളയും നിറങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഈ കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുക്കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവരെല്ലാവരും തന്നെ അർജൻ്റീന ഫാൻസ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു. മീനങ്ങാടിയിലെ ഈ വീട് ഒരു സാധാരണ വീടല്ല, അർജൻ്റീനയോടുള്ള ആരാധനയുടെയും അറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണ്.

വീടിൻ്റെ ഓരോ കോണും അർജൻ്റീനയുടെ നീലയും വെള്ളയും നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മര്‍ അലിയും കുട്ടികളും. ഫുട്ബോൾ ഒരു കളി മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് മീനങ്ങാടി കോളിയോട്ടിലെ ഉമ്മറാലിയുടേയും ഷെഹീറലിയുടേയും വീട്. മുൻപ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ടീമിലും നിലവിൽ വെറ്ററൻ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻ്റുകളിലും സജീവമായ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കളിക്കളത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്.

മറഡോണ എന്ന ഇതിഹാസത്തോടുള്ള ആരാധനയാണ് ഉമ്മർ അലിയെ അർജൻ്റീന ടീമിൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകനാക്കിയത്. കാലം മാറിയപ്പോൾ മെസ്സി ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖമായി മാറി. എന്നാൽ അർജൻ്റീനയോടുള്ള കടുത്ത ആരാധനയ്‌ക്ക് ഒരു മാറ്റവുമുണ്ടായില്ല. ആ ഇഷ്‌ടമാണ് വർഷങ്ങളായി ഈ വീടിനെ അർജൻ്റീനയുടെ ആകാശനീലയും വെള്ളയും നിറങ്ങളിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ മതിലുകളും ഗേറ്റും മാത്രമല്ല, വീടിൻ്റെ ഓരോ ചുമരും അർജൻ്റീനയുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്.

ഓരോ ലോകകപ്പ് എത്തുമ്പോഴും വലിയ ആവേശമാണെന്നും വീടും വീട്ടുകാരും ഈ വീടും എല്ലാം പുതിയ ആവേശത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നുവെന്നും വീട്ടുടമയും അർജൻ്റീനയുടെ കടുത്ത ആരാധകനുമായ ഉമ്മർ അലി പറയുന്നു. പെയിൻ്റിംഗും അലങ്കാരങ്ങളുമായി ഒരുക്കങ്ങൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ വർഷവും പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ വീട് ഒന്നു മിനുക്കി പണിയാറുണ്ട്. ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്‌തുക്കൾ കളഞ്ഞും ആവശ്യമുള്ളവ വാങ്ങിയും വീടിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.

എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മാറാതെ നിൽക്കുന്നത് അർജൻ്റീനയുടെ നീല- വെള്ള നിറങ്ങളാണ്. അവയുടെ പുറത്ത് അതേ നിറങ്ങൾ തന്നെ പൂശിയാണ് പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് മാത്രം യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തറാില്ലെന്ന് ഉമ്മർ അലി പറഞ്ഞു. ചെടിച്ചട്ടികൾ, ജനൽ കർട്ടനുകൾ, കിടക്കവിരികൾ, അലങ്കാര വസ്‌തുക്കൾ തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും അർജൻ്റീനയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രകടമാണ്. മഴ ഇടയ്ക്കിടെ തടസമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് വീട് പൂർണമായും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കുടുംബം.

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ലോകകപ്പിനിടെ ഈ വീട് നാട്ടുകാരുടെയും ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെയും പ്രധാന സംഗമകേന്ദ്രമായി മാറാറുണ്ട്. അർജൻ്റീനയുടെ ഓരോ വിജയവും ഇവിടെ ചെറിയൊരു ആഘോഷമായി മാറും. ഒരു ടീമിനോടുള്ള ആരാധന എത്രത്തോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് മീനങ്ങാടിയിലെ ഈ അർജൻ്റീനിയൻ വീട്. ലോകകപ്പിൻ്റെ ആവേശം ഉയരുമ്പോൾ വീണ്ടും നീലയും വെള്ളയും നിറങ്ങളിൽ തിളങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ കുടുംബം. കപ്പിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനൊപ്പം അർജൻ്റീനയുടെ വിജയഗാഥയും സ്വപ്‌നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഓരോ ദിവസവും കടന്നുപോകുന്നത്.

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Last Updated : June 4, 2026 at 8:17 PM IST

TAGGED:

ARGENTINA HOUSE
FIFA WORLD CUP 2026
WORLD CUP CELEBRATIONS
WAYANAD MEENANGADI HOUSE
WAYANAD ARGENTINA HOUSE PAINTING

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