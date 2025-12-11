Kerala Local Body Elections2025

10 ലക്ഷമുണ്ടോ..? ഹെെദരാബാദില്‍ മെസ്സിക്കൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാം..! 100 പേര്‍ക്ക് സുവര്‍ണാവസരം

‘ഗോട്ട് ടൂർ’ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ലയണൽ മെസി ഡിസംബർ 13നു ഇന്ത്യയിലെത്തും.

Lionel Messi
File Photo: Lionel Messi (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 1:33 PM IST

ഹെെദരാബാദ്: ‘ഗോട്ട് ടൂർ’ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസി ഈ ആഴ്‌ച ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഡിസംബർ 13, 14, 15 തീയതികളിൽ നാല് നഗരങ്ങളിലായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ലൂയിസ് സുവാരസും റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും ​മെസ്സിക്കൊപ്പമെത്തും. 13നു കൊൽക്കത്തയിൽ രാവിലെ 9:30 മുതൽ പരിപാടികൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകും. ഹൈദരാബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന 7v7 ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ താരം പങ്കെടുക്കും. വൈകുന്നേരം ഒരു സംഗീത പരിപാടിയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

പ്രീമിയം മീറ്റ്-ആൻഡ്-ഗ്രീറ്റ്

ഹൈദരാബാദിൽ എത്തുന്ന മെസ്സിക്കൊപ്പം ആരാധകർക്ക് ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ജിഎസ്‌ടി ഉൾപ്പെടെ ഓരോ ഫോട്ടോയ്ക്കും 9.95 ലക്ഷം രൂപ നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് 'ദി ഗോട്ട് ടൂർ' സംഘാടക സമിതിയുടെ (ഹൈദരാബാദ്) ഉപദേഷ്ടാവായ പാർവതി റെഡ്ഡി അറിയിച്ചു. 100 എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്ലോട്ടുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. പ്രീമിയം മീറ്റ്-ആൻഡ്-ഗ്രീറ്റ് പരിപാടിക്ക് ഫലക്‌നുമ പാലസ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.

ബുക്കിംഗുകൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആപ്പിൽ തത്സമയം ലഭ്യമാണ്. വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ എത്തുന്ന മെസ്സി, തുടർന്ന് 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഗംഭീരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോകും. റോഡ്രിഗോ ഡി പോളും ലൂയിസ് സുവാരസും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും.

സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ 20 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പ്രദർശന ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരത്തോടെയാണ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത്. അവസാന അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി പങ്കെടുക്കും. മെസ്സി നയിക്കുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലിനിക്കായിരിക്കും പര്യടനത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം. കുട്ടികൾക്ക് താരങ്ങള്‍ പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നല്‍കുകയും പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് സെഗ്‌മെന്‍റില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും. മുഖ്യമന്ത്രി മെസ്സിയെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങോടെ പരിപാടി അവസാനിക്കും.

ഹൈദരാബാദിന് ശേഷം മെസി മുംബൈയിലേക്ക് പോകും. അവിടെ വെച്ച് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഫാഷൻ ഷോയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന്, ഗോട്ട് ടൂർ ദില്ലിയിൽ സമാപിക്കും. അവിടെ വെച്ച് മെസി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കാണുകയും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന വിവരം മെസ്സി നേരത്തെ തന്‍റെ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകള്‍ വഴി ഔദ്യോ​ഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നു. 2011 സെപ്റ്റംബറിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ സോൾട്ട്‌ലേക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അർജന്‍റീന– വെനസ്വേല സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം കളിക്കാനാണ് മെസി മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്.

