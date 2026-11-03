34,000 സീറ്റുകൾക്ക് 84 ലക്ഷം അപേക്ഷകർ! ഇന്ത്യ-പാക് ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് റെക്കോർഡ് ഡിമാൻഡ്
ഫൈനലിനേക്കാൾ ഡിമാൻഡ് ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടത്തിന്! ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റ് ബാലറ്റിൽ പുതിയ ചരിത്രം.
Published : November 3, 2026 at 12:41 PM IST
ജോഹന്നാസ്ബർഗ്: 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന് മത്സരത്തിന് ടിക്കറ്റുകൾക്കായി റെക്കോർഡ് അപേക്ഷകൾ. ചിരവൈരികളായ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കാണുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന് (ഐസിസി) ലഭിച്ചത് 84 ലക്ഷം (8,397,294) ടിക്കറ്റ് അപേക്ഷകളാണ്.
ഒക്ടോബർ 10-ന് ജോഹന്നാസ്ബർഗിലെ വാണ്ടറേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആവേശം വിതറുന്ന മത്സരം അരങ്ങേറുന്നത്. വെറും 34,000 കാണികളെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കാണ് അപേക്ഷകളുടെ വൻ പ്രവാഹം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഐസിസിയുടെ ടിക്കറ്റ് ബാലറ്റിലൂടെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
The world wants a seat at #CWC27 🤩 The demand keeps soaring as fans look to be a part of cricket's biggest stage in Africa 🏆 Enrol in the ticket ballot before it closes on 21 November ➡️ https://t.co/ePJaznq10O https://t.co/3rp9i3XBoR— ICC (@ICC) November 2, 2026
നവംബർ 21-ന് വാണ്ടറേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള രണ്ടാമത്തെ മത്സരം. ഫൈനൽ ടിക്കറ്റുകൾക്കായി ഏകദേശം 79 ലക്ഷം (7,900,944) അപേക്ഷകളാണ് ഇതിനകം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആഗോളതലത്തിൽ വൻ പ്രതികരണം
ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റ് ബാലറ്റിന് ആഗോളതലത്തിൽ വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 193 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരാധകരില് നിന്നായി 120 ദശലക്ഷത്തിലധികം (12 കോടി) ടിക്കറ്റ് അപേക്ഷകളാണ് ഐസിസിക്ക് ലഭിച്ചത്. മൊത്തം 2.8 ദശലക്ഷം വ്യത്യസ്ത ആരാധകർ ടിക്കറ്റുകൾക്കായി തങ്ങളുടെ താല്പര്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
24 വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, നമീബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് ടൂർണമെന്റിവനു ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. 12 വേദികളിലായി 14 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന 57 മത്സരങ്ങളാണ് ടൂർണമെന്റില് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന 41 മത്സരങ്ങൾക്കായി 105 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റ് അപേക്ഷകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്.
2027 ഐസിസി ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ
2027 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ നവംബർ 21 വരെയാണ് നടക്കുക. ഒക്ടോബർ 2-ന് നമീബിയയിലെ വിൻഡ്ഹോക്കിൽ നടക്കുന്ന മൂന്ന് ടീമുകളുടെ സൂപ്പർ സീരീസ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളോടെ ടൂർണമെന്റിനു ഔദ്യോഗിക തുടക്കമാകും. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 7ന് ആരംഭിക്കും.
The #CWC27 groups are locked ⚡🔐 A cricketing extravaganza awaits! How to watch the schedule launch ➡️ https://t.co/DBA5Z49Y0t https://t.co/xgCA0YX55A— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 1, 2026
ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഏഴ് ടീമുകൾ വീതം ആകെ 14 ടീമുകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, പാകിസ്താന്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, സിംബാബ്വെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ്, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ ടീമുകൾ ഇതിനകം തന്നെ യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അവശേഷിക്കുന്ന നാല് സ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ട് ടീമുകൾ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ നിന്നും, ബാക്കി രണ്ട് ടീമുകൾ മൂന്ന് ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സൂപ്പർ സീരീസിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും.
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