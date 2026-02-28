ETV Bharat / sports

കശ്‌മീരിന്‍റെ കന്നി രഞ്ജി കിരീടത്തിന് ആഖിബ് നബിയുടെ കരുത്ത്; 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 60 വിക്കറ്റുകൾ!

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വിക്കറ്റ് വേട്ടയുമായി ആഖിബ് നബി.

Auqib Nabi
Auqib Nabi (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 28, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹെെദരാബാദ്: വടക്കൻ കശ്‌മീരിലെ ബാരാമുള്ള ജില്ലയിൽ ജനിച്ച ആഖിബ് നബി ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ വിസ്‌മയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രാദേശിക അക്കാദമികളിൽ നിന്ന് പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളോട് പൊരുതി വളർന്ന ഈ വലങ്കയ്യൻ മീഡിയം ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പേസർമാരുടെ നിരയിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.

ഈ സീസണിൽ ജമ്മു കശ്‌മീരിനെ അവരുടെ ആദ്യ രഞ്ജി ട്രോഫി കിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ ആഖിബ് നിർണ്ണായക പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 60 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്. കർണാടകയ്‌ക്കെതിരായ ഫൈനലിൽ നേടിയ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം ഈ സീസണിലെ ആഖിബിന്‍റെ ഏഴാമത്തെ 'ഫൈഫർ' ആയിരുന്നു.

നിർണ്ണായക പ്രകടനങ്ങൾ:

  • മധ്യപ്രദേശിനെതിരെ: ഒരു മത്സരത്തിൽ തന്നെ 12 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
  • ബംഗാളിനെതിരെ (സെമി ഫൈനൽ): അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി എതിരാളികളെ തളച്ചു, ഇത് ജമ്മു കശ്‌മീരിന് ലക്ഷ്യം പിന്തുടരാനും ഫൈനലിൽ എത്താനും സഹായകമായി.
  • ബാറ്റിംഗ് മികവ്: ബൗളിംഗിന് പുറമെ നിർണ്ണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ ബാറ്റിംഗിലും താരം മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്.

ദുലീപ് ട്രോഫിയിലെ മാന്ത്രിക പ്രകടനം

2025-ലെ ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ നോർത്ത് സോണിന് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ, ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന നാല് പന്തിൽ നാല് വിക്കറ്റ് (4 wickets in 4 balls) നേട്ടം ആഖിബ് സ്വന്തമാക്കി. ഈസ്റ്റ് സോണിനെതിരായ ഈ മത്സരത്തിൽ 28 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന നേട്ടത്തോടെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ ആഖിബ് തന്‍റെ പേര് എഴുതിച്ചേർത്തു.

നിയന്ത്രണത്തോടെയുള്ള ആക്രമണവും തന്ത്രപരമായ അച്ചടക്കവുമാണ് താരത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത. കൃത്യമായ ലെങ്ത് കണ്ടെത്തുന്നതിലും സീം പൊസിഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തി ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ കുഴക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം വിദഗ്ദ്ധനാണ്. ദീർഘനേരം ഒരേ വീര്യത്തോടെ പന്തെറിയാനുള്ള ശാരീരികക്ഷമത റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ താരത്തിന് കരുത്താകുന്നു. ടീമിലെ യുവതാരങ്ങളെ മെന്‍റര്‍ ചെയ്യുന്നതിലും നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലും ആഖിബ് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

ഐപിഎല്ലിലെ ചരിത്ര നേട്ടം

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഈ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനം ഐപിഎൽ ലേലത്തിലും ആഖിബിനെ താരമാക്കി. 8.40 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താരം ഐപിഎൽ ലേലത്തിൽ നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയാണിത്.

തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ആഖിബ് നബി ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് കായിക ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Also Read: രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ പുതുചരിത്രം; കർണാടകയെ നിഷ്പ്രഭരാക്കി ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ ചാമ്പ്യന്മാർ

TAGGED:

JAMMU KASHMIR RANJI CHAMPIONS
JAMMU AND KASHMIR FIRST RANJI
AUQIB NABI
ആഖിബ് നബി
AUQIB NABI 60 WICKETS RANJI TROPHY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.