ന്യൂസീലൻഡിന് 272 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം; കാര്യവട്ടത്തും കളി കാര്യമാക്കാതെ സഞ്ജു, തകര്‍ത്തടിച്ച് ഇഷാന്‍

ആറു പന്തിൽ വെറും ആറു റൺസ് മാത്രമാണ് സഞ്ജു നേടിയത്.

Ishan Kishan scored a century
Ishan Kishan scored a century (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 31, 2026 at 9:01 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ അഞ്ചാം ടി20യില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍. തിരുവനന്തപുരം, ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 271 റൺസെടുത്തു. ഇഷാൻ കിഷനാണ് ടോപ് സ്കോറർ. 103 റൺസ് നേടിയ താരം 43 പന്തിൽ പുറത്തായി. 42 പന്തിൽ പത്ത് സിക്‌സറും ആറ് ഫോറുകളും അടക്കമാണ് താരം മൂന്നക്കം തൊട്ടത്.

ക്യാപ്റ്റന്‍ സൂര്യകുമാർ യാദവ് അർധ സെഞ്ച്വറി പിന്നിട്ടു. 30 പന്തിൽ ആറ് സിക്‌സറും നാല് ഫോറുകളും അടക്കം 63 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. അഭിഷേക് ശർമ (16 പന്തിൽ 30), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (17 പന്തിൽ 42) എന്നിവരും ഇന്ത്യയ്ക്കായി തിളങ്ങി. ന്യൂസീലൻഡിനായി ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ രണ്ടും, ജേക്കബ് ഡഫി, കൈൽ ജെയ്മീസൻ, മിച്ചൽ സാന്‍റ്‌നര്‍ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റു വീതവും വീഴ്ത്തി. അതേസമയം അക്‌സര്‍ പട്ടേലും ഇഷാൻ കിഷനും വരുൺ ചക്രവർത്തിയും ഇന്ത്യൻ ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ ഹർഷിത് റാണ, കുൽദീപ് യാദവ്, രവി ബിഷ്‌ണോയ് എന്നിവർ പുറത്തായി.

നിരാശപ്പെടുത്തി സഞ്ജു

ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ നടന്ന തന്‍റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തില്‍ സഞ്ജു സാംസണിനു അടിപതറി. ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗിനെത്തിയ ഇന്ത്യക്ക് സഞ്ജുവിന്‍റെ (6) വിക്കറ്റ് തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ നഷ്ടമായി. മൂന്നാം ഓവറിലാണ് താരം പുറത്തായത്. ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസണിന്‍റെ പന്തില്‍ തേര്‍ഡ് മാനില്‍ ബെവോണ്‍ ജേക്കബ്‌സിന് ക്യാച്ച് നല്‍കി.

ഫെർഗൂസനെ കവറിനു മുകളിലൂടെ സിക്സർ പറത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ താരത്തിനു പിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പരമ്പരയിൽ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 9.20 എന്ന ശരാശരിയിൽ വെറും 46 റൺസാണ് സഞ്ജുവിന്‍റെ സമ്പാദ്യം. ടി20 ലോകകപ്പിന് തുടക്കമാകാനിരിക്കേ താരത്തിന്‍റെ സ്ഥാനം ഇതോടെ ചോദ്യചിഹ്നമായി.

ഇന്ത്യന്‍ ടീം: അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), റിങ്കു സിങ്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ.

ന്യൂസീലൻഡ്: ടിം സീഫാർറ്റ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രചിൻ രവീന്ദ്ര, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ബെവൺ ജേക്കബ്സ്, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, കൈൽ ജെയ്മീസൻ, ഇഷ് സോധി, ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ‌, ജേക്കബ് ഡഫി.

