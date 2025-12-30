ETV Bharat / sports

ടി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന പോരാട്ടത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങും.

Published : December 30, 2025 at 5:06 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീലങ്കൻ വനിതകൾക്കെതിരായ 5 മത്സര ടി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന പോരാട്ടത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങും. ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇതിനകം പരമ്പര ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ശ്രീലങ്കയെ തോൽപ്പിച്ച് ഒരു ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് ഹര്‍മന്‍ പ്രീതും സംഘവും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അഞ്ചാം മത്സരം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 7:00 മണിക്ക് നടക്കും. സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് ചാനലുകളിലും ജിയോ ഹോട്സ്റ്റാറിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.

ചരിത്രനേട്ടത്തിനരികെ സ്‌മൃതി മന്ദാന

ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർ ഓപ്പണർ മന്ദാനയിലായിരിക്കും. 2025 ൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ മുൻനിര റൺ സ്കോററാകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് താരം. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ 62 റൺസ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, 2025 ൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺ സ്കോററായ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഏകദിന ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ മറികടക്കുകയും 2025 ൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺ സ്കോറർ എന്ന നേട്ടം മന്ദാന സ്വന്തമാക്കും.

2025-ൽ മന്ദാന മികച്ച ഫോമിലാണ്, ഏകദിനങ്ങളിലും ടി20യിലുമായി 1,703 റൺസാണ് താരം ഇതുവരെ അടിച്ചെടുത്തത്. ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു വനിതാ താരം നേടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് എന്ന റെക്കോർഡും അവർക്കുണ്ട്. അതേസമയം ഈ വർഷം ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ടി20 മത്സരങ്ങളിലായി 1,764 റൺസുമായി ഗിൽ പുരുഷ പട്ടികയിൽ മുന്നിലാണ്.

10,000 ക്ലബ്ബിൽ പ്രവേശിച്ചു

അടുത്തിടെ, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 10,000 റൺസ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരമായും മൊത്തത്തിൽ നാലാമത്തെ വനിതാ താരമായും മന്ദാന മാറി. ഇന്ത്യയുടെ മിതാലി രാജ്, ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ സൂസി ബേറ്റ്സ്, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഷാർലറ്റ് എഡ്വേർഡ്സ് എന്നിവരും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മന്ദാനയുടെ കരിയർ

എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും സ്ഥിരത പുലർത്തുന്ന മന്ദാന, ഏഴ് ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് 57.18 ശരാശരിയിൽ 629 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സെഞ്ച്വറിയും മൂന്ന് അർദ്ധസെഞ്ച്വറിയും ഉൾപ്പെടെ 629 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ 117 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 48.38 ശരാശരിയിൽ 5,322 റൺസ് നേടിയ താരം 14 സെഞ്ച്വറിയും 34 അർദ്ധസെഞ്ച്വറിയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർമാറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയവരിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ്. ടി20യിൽ, 157 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സെഞ്ച്വറിയും 32 അർദ്ധസെഞ്ച്വറിയും ഉൾപ്പെടെ 4,102 റൺസാണ് താരത്തിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്.

