അഞ്ചാം ഏകദിനം നാളെ: പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ; സമനില പിടിക്കാൻ ന്യൂസിലൻഡ്
അഞ്ചാം ഏകദിനം: വിജയത്തോടെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ; സമനില പിടിക്കാൻ ന്യൂസിലൻഡ്.
Published : November 14, 2026 at 8:39 PM IST
മൗണ്ട് മൗംഗനൂയി: അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നാളെ ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടും. മൗണ്ട് മൗംഗനൂയിയിലെ ബേ ഓവലിലാണ് മത്സരം. നാലാം ഏകദിനത്തിലെ കനത്ത തോൽവി മറന്ന് വിജയത്തോടെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിൽ 2-1ന് മുന്നിലുള്ള ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ അവസാന കളി കൂടി ജയിച്ച് പരമ്പര 2-2 സമനിലയിലാക്കാനാണ് കിവീസിന്റെ ശ്രമം.
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന നാലാം ഏകദിനത്തിലെ 244 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ജയം മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും നിറംമങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡ്, നാലാം മത്സരത്തിൽ 333 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ശേഷം ഇന്ത്യയെ വെറും 89 റൺസിന് പുറത്താക്കി. വിൽ യങ്ങിന്റെ (125) കരിയറിലെ മികച്ച സെഞ്ചുറിയും, ആറ് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ (6/27) മാറ്റ് ഹെൻറിയുടെ തകർപ്പൻ ബൗളിംഗുമാണ് കിവീസിന് ജയമൊരുക്കിയത്.
🚨 News 🚨 Gurnoor Brar added to #TeamIndia’s squad for #NZvIND Tests More details on the squad updates ▶️ https://t.co/hYDKOnjK5e https://t.co/wz9kSubfzZ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
മുൻനിരയുടെ പ്രകടനം നിർണ്ണായകം
മാറ്റ് ഹെൻറിയുടെ ആദ്യ ഓവറുകളിലെ സ്വിംഗിന് മുന്നിൽ രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവർ വീണത് ഇന്ത്യയുടെ ദൗർബല്യം തുറന്നുകാട്ടി. ബേ ഓവലിലെ പിച്ച് പേസർമാർക്ക് അനുകൂലമായതിനാൽ, ഇന്ത്യൻ മുൻനിര ബാറ്റർമാർ കൂടുതൽ കരുതലോടെ കളിക്കേണ്ടിവരും.
ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കായി ഗില്ലും കെ.എൽ രാഹുലും ടീം വിട്ടതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് നിര സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. അവസാന രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും ടീമിനെ നയിക്കുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് സ്ഥിരത നൽകേണ്ടതുണ്ട്. രോഹിത്തിനും കോലിക്കും പുറമെ ഇഷാൻ കിഷൻ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് തുടങ്ങിയ മധ്യനിര താരങ്ങളും അവസരം മുതലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
അതേസമയം, ഓക്ക്ലൻഡിലും വെല്ലിംഗ്ടണിലും നേടിയ വിജയങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഗുർനൂർ ബ്രാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബൗളർമാർ പരമ്പരയിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്.
പുതിയ നിരയുമായി ന്യൂസിലൻഡ്
ടോം ലാതം, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് എന്നീ സീനിയർ താരങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കായി മാറിയതോടെ പുതിയ നിരയുമായാണ് കിവീസ് ഇറങ്ങുന്നത്. നാലാം ഏകദിനത്തിൽ വിൽ യങ്ങിന്റെ സെഞ്ചുറിയും ടിം സീഫെർട്ടിന്റെ (58) വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗും അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ ഒരേ വേദിയിൽ വീണ്ടും കളിക്കുന്നത് പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും സഹായകമാകും.
മത്സര വിവരങ്ങൾ
- തീയതിയും സമയവും: നവംബർ 15, ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 7:30ന്.
- തത്സമയ സംപ്രേഷണം: സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലുകളിലും സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.
ടീം സ്ക്വാഡുകൾ
- ഇന്ത്യ: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, തിലക് വർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അക്സര് പട്ടേൽ, നമൻ ധിർ, ആഖിബ് നബി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, കുമാർ കുശാഗ്ര (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മുഹമ്മദ് സിറാജ്, യാഷ് താക്കൂർ, കുൽദീപ് യാദവ്.
- ന്യൂസിലൻഡ്: മിച്ചൽ സാന്റ്നര് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഫിൻ അലൻ, മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ, ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്ക്, ജോഷ് ക്ലാർക്ക്സൺ, ജേക്കബ് ഡഫി, മാറ്റ് ഫിഷർ, ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ്, മിച്ച് ഹേ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നിക്ക് കെല്ലി, ബ്രെറ്റ് റാൻഡെൽ, ടിം സീഫെർട്ട് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ബ്ലെയർ ടിക്നര്, വിൽ യങ്.
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