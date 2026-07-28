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ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അത്ഭുത സ്പെൽ; അഞ്ച് ഓവർ, പൂജ്യം റൺസ്, അഞ്ച് വിക്കറ്റ്! റെക്കോർഡുമായി ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്

പാകിസ്‌താനെതിരെ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം; ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി തുടർച്ചയായ 5 വിക്കറ്റ് മെയ്‌ഡനുകള്‍.

Justin Greaves
Justin Greaves (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 12:23 PM IST

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ട്രിനിഡാഡ്: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ ആരും കാണാത്ത മാന്ത്രിക ബൗളിംഗ് പ്രകടനവുമായി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഓൾറൗണ്ടർ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്. പാകിസ്‌താനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് മെയ്‌ഡന്‍ ഓവറുകളിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയാണ് ഗ്രീവ്സ് ഈ അവിശ്വസനീയ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് റെക്കോർഡുകൾ ലഭ്യമായതിന് ശേഷം ഇത്തരമൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബൗളറാണ് ഈ വിൻഡീസ് താരം.

ബ്രോഡിന്‍റെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു; പാകിസ്‌താന്‍ തകർന്നു

ഒരു റൺസ് പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് മെയ്‌ഡനുകൾ എറിഞ്ഞ ഗ്രീവ്സ്, മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡിന്‍റെ റെക്കോർഡാണ് തകർത്തത്. 2016-ൽ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ബ്രോഡ് എറിഞ്ഞ തുടർച്ചയായ നാല് വിക്കറ്റ് മെയ്‌ഡനുകളായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച റെക്കോർഡ്. 11 ഓവറിൽ 27 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഗ്രീവ്സിന്‍റെ കരിയറിലെ ആദ്യ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടമാണിത് (5-wicket haul).

ബ്രയാൻ ലാറ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഷാൻ മസൂദിന്‍റെ സെഞ്ച്വറിയുടെ കരുത്തിൽ 244-ന് 3 വിക്കറ്റ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു പാകിസ്‌താന്‍. എന്നാൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയ മസൂദിനെ പുറത്താക്കി കളി തിരിച്ചുപിടിച്ച ഗ്രീവ്സ് പിന്നീട് പാക് മധ്യനിരയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി. മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ, ആമിർ ജമാൽ അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ ഗ്രീവ്സിന്‍റെ ഈ അവിസ്‌മരണീയ സ്പെല്ലിൽ വീണു. ഇതോടെ പാകിസ്‌താന്‍ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 282 റൺസിന് പുറത്താവുകയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 29 റൺസിന്‍റെ നിർണായക ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. വിൻഡീസ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 311 റൺസാണ് എടുത്തിരുന്നത്.

Justin Greaves
Justin Greaves (AFP)

മത്സരം ആവേശകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക്

ഗ്രീവ്സിന്‍റെ ചരിത്ര പ്രകടനത്തിന് ശേഷവും മൂന്നാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ മത്സരം ഇരുപക്ഷത്തുമായി തുല്യനിലയിലാണ്. രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്‌ത വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മൂന്നാം ദിവസം കളി നിർത്തുമ്പോൾ 126 റൺസിന് 7 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർച്ചയിലാണ്. നിലവിൽ വിൻഡീസിന് 155 റൺസിന്‍റെ ലീഡാണുള്ളത്. മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ നാലാം ദിനം മത്സരം ആവേശകരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

JUSTIN GREAVES
ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്
WEST INDIES VS PAKISTAN TEST
JUSTIN GREAVES WORLD RECORD BOWLING
JUSTIN GREAVES 5 WICKETS 5 OVERS

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