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മറഡോണയുടെ 'ദൈവത്തിന്‍റെ കൈ' മുതൽ സുവാരസിന്‍റെ ചതി വരെ! ലോകകപ്പിനെ പിടിച്ചുലച്ച വൻ വിവാദങ്ങൾ

കളിക്കളത്തിലെ കണ്ണീരും കനലും, ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആ 5 ലോകകപ്പ് വിവാദങ്ങൾ!

FIFA World Cup
ഡീഗോ മറഡോണ, ലൂയിസ് സുവാരസ് (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 7:24 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ ആവേശത്തിന്‍റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിക്കുന്ന മാമാങ്കമാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പ്. എന്നാൽ, കേവലം കളിയഴകും മാന്ത്രിക ഗോളുകളും മാത്രമല്ല ലോകകപ്പിന്‍റെ ചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറിച്ച് കടുത്ത രാഷ്ട്രീയവും, വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങളും, റഫറിമാരുടെ കണ്ണിൽച്ചോരാത്ത പിഴവുകളും നിറഞ്ഞ നാടകീയ നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയാണ്.

കരിയറിന്‍റെ ഉച്ചസ്ഥായിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പ് കാർഡ് വാങ്ങി അച്ചടക്കമില്ലായ്‌മ കാട്ടിയ ഇതിഹാസങ്ങൾ മുതൽ, സ്വന്തം രാജ്യത്തെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ ചതിയുടെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തവർ വരെ ഈ കറുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരാധകർക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും കനലായി അവശേഷിക്കുന്ന, ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിവാദപരമായ അഞ്ച് സംഭവങ്ങൾ ഇതാ..

ഡീഗോ മറഡോണയുടെ ‘ദൈവത്തിന്‍റെ കൈ’ (1986)

1986ലെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തിന്‍റെ 51-ാം മിനിറ്റിലാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിവാദ ഗോൾ പിറന്നത്. അർജന്‍റീനൻ ഇതിഹാസം ഡീഗോ മറഡോണ തന്‍റെ ഇടതുകൈ കൊണ്ട് പന്ത് തട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾകീപ്പർ പീറ്റർ ഷിൽട്ടണെ മറികടന്ന് വലയിലെത്തിച്ചു. റഫറി ഇത് ഹാൻഡ്‌ബോൾ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ഗോൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. മത്സരശേഷം ഈ ഗോളിനെക്കുറിച്ച് മറഡോണ പറഞ്ഞത്, അത് അല്‍പം മറഡോണയുടെ തലകൊണ്ടും അല്‍പം ദൈവത്തിന്‍റെ കൈകൊണ്ടുമാണ്" എന്നാണ്. ഈ മത്സരം ഒടുവിൽ അർജന്‍റീന 2-1 ന് ജയിക്കുകയും ആ വർഷം അവർ ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടുകയും ചെയ്‌തു.

സിനദിൻ സിദാന്‍റെ ‘ഹെഡ്ബട്ട്’ (2006)

2006ലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസും ഇറ്റലിയും തമ്മിൽ 1-1 എന്ന നിലയിൽ കളി അധികസമയത്തേക്ക് നീണ്ടപ്പോഴാണ് ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഇറ്റാലിയൻ താരം മാർക്കോ മറ്റെരാസിയുടെ മോശം വാക്കുകളിൽ പ്രകോപിതനായ ഫ്രഞ്ച് ക്യാപ്റ്റൻ സിനദിൻ സിദാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നെഞ്ചിൽ തലകൊണ്ട് ശക്തമായി ഇടിച്ചു പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. തന്‍റെ കരിയറിലെ അവസാന മത്സരം കളിക്കുകയായിരുന്ന സിദാന് റഫറി നേരിട്ട് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി. ഒടുവിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 5-3 ന് ഇറ്റലി കിരീടം നേടി.

ഫ്രാങ്ക് ലാംപാർഡിന്‍റെ ‘ഗോസ്റ്റ് ഗോൾ’ (2010)

2010 ലോകകപ്പിലെ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ ജർമ്മനിക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് 2-1 ന് പിന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വലിയ റഫറിയിംഗ് പിഴവ് സംഭവിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷ് താരം ഫ്രാങ്ക് ലാംപാർഡ് ബോക്‌സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത ഷോട്ട് പോസ്റ്റിന്‍റെ മുകൾ ബാറിലിടിച്ച് ഗോൾ ലൈൻ വ്യക്തമായി മറികടന്ന് താഴെ പതിച്ച ശേഷം പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു. എന്നാൽ റഫറിക്കോ അസിസ്റ്റന്‍റ് റഫറിക്കോ ഇത് ഗോൾ ആണെന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ല. കളിയിൽ ജർമ്മനി 4-1 ന് വിജയിച്ചു. ഈ വലിയ അനീതിയാണ് പിന്നീട് ഫുട്ബോളിൽ 'ഗോൾ-ലൈൻ സാങ്കേതികവിദ്യ' കൊണ്ടുവരുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്.

ഗിജോണിലെ നാണക്കേട്’ (1982)

1982-ലെ ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പശ്ചിമ ജർമ്മനിയും ഓസ്ട്രിയയും തമ്മിൽ സ്പെയിനിലെ ഗിജോണിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരമാണിത്. ജർമ്മനിക്ക് 1-0 ത്തിന് വിജയിച്ചാൽ അൾജീരിയ പുറത്താകുകയും ജർമ്മനിക്കും ഓസ്ട്രിയക്കും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാനും കഴിയുമായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ തന്നെ ജർമ്മനി ഗോൾ നേടി. അതിനുശേഷം ഇരുടീമുകളും പരസ്പരം ആക്രമിക്കാതെ പന്ത് വെറുതെ തട്ടി സമയം കളഞ്ഞു. പ്രകോപിതരായ ആരാധകർ നോട്ടുകൾ വായുവിൽ വീശിയാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ ഒരേ സമയം നടത്തണമെന്ന നിയമം ഫിഫ കൊണ്ടുവന്നത്.

ലൂയിസ് സുവാരസിന്‍റെ ഹാൻഡ്‌ബോൾ (2010)

2010 ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഉറുഗ്വേയും ഘാനയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം അധികസമയത്തിന്‍റെ അവസാന സെക്കൻഡുകളിൽ 1-1 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഘാന താരം ഡൊമിനിക് അഡിയായുടെ ഗോൾ ഉറപ്പിച്ച ഹെഡർ ഉറുഗ്വേ താരം ലൂയിസ് സുവാരസ് ഗോൾ ലൈനിൽ വെച്ച് കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞു. സുവാരസിന് ഉടൻ തന്നെ ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചെങ്കിലും, ഘാന താരം അസമോവ ഗ്യാൻ പെനാൽറ്റി കിക്ക് പുറത്തേക്കടിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന ഷൂട്ടൗട്ടിൽ ഉറുഗ്വേ വിജയിച്ചു. ലോകകപ്പ് സെമിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമെന്ന ഘാനയുടെ ചരിത്രനേട്ടമാണ് അവിടെ തകർക്കപ്പെട്ടത്.

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