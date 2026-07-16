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ഈ 5 ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം! 39-ാം വയസ്സിലും മെസ്സിയെ സൂപ്പർമാനാക്കി നിർത്തുന്ന ആരോഗ്യ രഹസ്യം ഇതാ...!

സാധാരണ കളിക്കാർ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രായത്തിലും മൈതാനത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ അർജൻ്റീനൻ മാന്ത്രികൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വലതയ്ക്ക് പിന്നിൽ കഠിനമായ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രീയമായ ജീവിതശൈലിയുടെയും ഒരു വലിയ കഥയുണ്ട്...

MESSI HEALTH SECRET MESSI FITNESS TIPS MESSI INCREDIBLE STAMINA TIPS FIFA WORLD CUP 2026
Messi (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 2:58 PM IST

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39-ാം വയസ്സിലും ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ൻ്റെ സെമിഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധത്തെ കീറിമുറിച്ച് ലയണൽ മെസ്സി പായുമ്പോൾ, ലോകം മുഴുവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നേയുള്ളൂ "എന്താണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഫിറ്റ്‌നസ് രഹസ്യം?" ഇതിനെല്ലാം കാരണം 2014-ൽ മെസ്സിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ഡോക്ടർ ജിയുലിയാനോ പോസർ എന്ന പ്രശസ്‌തനായ ഇറ്റാലിയൻ സ്പോർട്‌സ് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റാണ്. തുടർച്ചയായ പേശി പരിക്കുകളും കളിക്കളത്തിലെ ഛർദ്ദിയും കാരണം കരിയർ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായ മെസ്സിയെ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫിറ്റായ കളിക്കാരനാക്കി മാറ്റിയത് ഡോ. പോസറുടെ 'മാന്ത്രിക ഭക്ഷണക്രമം' ആണ്.

അർജൻ്റീനക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളായ മൈദ, പഞ്ചസാര, അമിതമായ ചുവന്ന മാംസം എന്നിവ ഡോ. പോസർ പൂർണ്ണമായും വിലക്കി. പേശികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു മധുരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇത് പേശികളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ ബാധിക്കും. ഇന്ന് വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന മൈദ കലർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹനം സാവധാനത്തിലാക്കുമെന്നതിനാൽ മെസ്സിയുടെ ഡയറ്റിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി.

MESSI HEALTH SECRET MESSI FITNESS TIPS MESSI INCREDIBLE STAMINA TIPS FIFA WORLD CUP 2026
Messi (IANS)

യുവത്വത്തിൽ മെസ്സിക്ക് പിസ്സ, ചോക്ലേറ്റുകൾ, കാർബണേറ്റഡ് സോഡകൾ എന്നിവയോട് കടുത്ത പ്രിയമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മത്സരത്തിനിടയിൽ കടുത്ത ഛർദ്ദിക്കും പേശി പരിക്കുകൾക്കും കാരണമായി. എന്നാല്‍ ഡോ. പോസറുടെയും പഴയ ബാഴ്‌സലോണ കോച്ച് പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരവും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും മധുരപാനീയങ്ങളും മെസ്സി പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി മെസ്സി ഈ കടുത്ത അച്ചടക്കം തുടരുന്നു.

മെസ്സിയുടെ ശരീരത്തിന് ഇന്ധനമായി ഡോ. പോസർ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഈ അഞ്ച് പ്രധാന ആഹാരങ്ങള്‍ ഇവയാണ്...

  1. ശുദ്ധമായ വെള്ളം: കോശങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം നിലനിർത്താൻ ദിവസവും വലിയ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു.
  2. എക്‌സ്‌ട്രാ വിർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ: നല്ല കൊഴുപ്പിനും ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി പാചകത്തിന് ഇത് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
  3. തവിടു കളയാത്ത ധാന്യങ്ങൾ: ഊർജ്ജം പെട്ടെന്ന് തീർന്നുപോകാതെ ദീർഘനേരം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
  4. ഫ്രഷ് പഴങ്ങൾ : ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിനുകൾ പ്രകൃതിദത്തമായി നൽകുന്നു.
  5. പച്ചക്കറികൾ: കീടനാശിനികൾ അടങ്ങാത്ത ജൈവ പച്ചക്കറികൾ പേശികളുടെ വീക്കം തടയുന്നു.

മത്സരമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗത അർജൻ്റീനിയൻ ബീഫ് കഴിക്കുമെങ്കിലും, കളിദിവസങ്ങളിൽ ദഹനം എളുപ്പമാക്കാൻ ചിക്കൻ, ഫിഷ്, വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് എന്നിവ മാത്രമാണ് മെസ്സിയുടെ പ്രധാന ആഹാരം.

MESSI HEALTH SECRET MESSI FITNESS TIPS MESSI INCREDIBLE STAMINA TIPS FIFA WORLD CUP 2026
Messi (IANS)

'യേർബ മാറ്റെ' മാജിക്

മത്സരങ്ങൾക്ക് മുൻപും ശേഷവും മെസ്സിയുടെ കൈകളിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഹെർബൽ ചായയാണ് 'യേർബ മാറ്റെ'. വിറ്റാമിനുകളും അയേണും മഗ്നീഷ്യവും അടങ്ങിയ ഈ പാനീയം മസ്തിഷ്കത്തിന് ഉണർവ് നൽകാനും പേശികളുടെ തളർച്ച അതിവേഗം മാറ്റാനും സഹായിക്കുന്നു.

മസിൽ പെരുപ്പിക്കാനല്ല, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്കുള്ള വർക്കൗട്ടുകൾ

MESSI HEALTH SECRET MESSI FITNESS TIPS MESSI INCREDIBLE STAMINA TIPS FIFA WORLD CUP 2026
Messi (IANS)

മെസ്സി ജിമ്മിൽ കടുത്ത വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്ന ആളല്ല. ഫുട്ബോൾ കളിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കോർ കണ്ടീഷനിങ്, റൊട്ടേഷണൽ സ്ട്രെങ്ത്, ബോഡി ബാലൻസ് എന്നിവയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. പുൾ-അപ്പുകൾ, റഷ്യൻ ട്വിസ്റ്റുകൾ, കേബിൾ റോകൾ എന്നിവ വഴി ശരീരത്തിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നിലനിർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

കൃത്യമായ ഉറക്കവും മാനസികാരോഗ്യവും

MESSI HEALTH SECRET MESSI FITNESS TIPS MESSI INCREDIBLE STAMINA TIPS FIFA WORLD CUP 2026
Messi (IANS)

ഹൈപ്പർബാറിക് ചേമ്പറുകളോ അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യസമയത്തുള്ള സ്വാഭാവിക ഉറക്കത്തിനാണ് മെസ്സി മുൻഗണന നൽകുന്നത്. അതോടൊപ്പം കുടുംബത്തോടൊപ്പം (ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളും) ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നൽകുന്ന മാനസിക സമാധാനമാണ് തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് എനർജിയെന്ന് മെസ്സി പലപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

MESSI HEALTH SECRET MESSI FITNESS TIPS MESSI INCREDIBLE STAMINA TIPS FIFA WORLD CUP 2026
Messi (IANS)

കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കൺട്രോളും കൃത്യമായ ജീവിതചര്യയുമാണ് മുപ്പത്തിയൊമ്പതാം വയസ്സിലും ലയണൽ മെസ്സിയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ സ്ട്രൈക്കറായി നിലനിർത്തുന്നത്.

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MESSI INCREDIBLE STAMINA TIPS
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