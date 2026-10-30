കിവികളെ തൂത്തുവാരാൻ ഇന്ത്യ; ആദ്യം പന്തെറിയും, വൈഭവിനും ഭുവനേശ്വറിനും പകരം ഇഷാനും മായങ്ക് യാദവും ടീമിൽ
നാലാം ടി20: ഇന്ത്യ ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു; വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്കും ഭുവനേശ്വറിനും പകരം ഇഷാൻ കിഷനും മായങ്ക് യാദവും ടീമിൽ.
Published : October 30, 2026 at 12:37 PM IST
ഓക്ലൻഡ്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തിലും ടോസ് ഭാഗ്യം ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യരെ തുണച്ചു. ഓക്ലൻഡിലെ ഈഡൻ പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ആതിഥേയരെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ ടീമിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനായ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഇഷാൻ കിഷനും യുവ പേസർ മായങ്ക് യാദവും പ്ലെയിങ് ഇലവനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച വൈഭവ് സൂര്യവംശി, മുതിർന്ന പേസർ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ എന്നിവർക്കാണ് സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്.
അതേസമയം, പരമ്പരയിലെ ആദ്യ വിജയം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ന്യൂസിലൻഡും ടീമിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി പരമ്പരയിലെ ബാക്കി മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമം അനുവദിച്ച കൈൽ ജാമിസണ് പകരം നഥാൻ സ്മിത്ത് കിവി നിരയിൽ തിരിച്ചെത്തി.
#TeamIndia opt to bowl first at Eden Park. Ishan Kishan and Mayank Yadav back in the XI. Updates ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #NZvIND https://t.co/9PxADM0gvq— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ശ്രേയസ് അയ്യർ ടോസ് വേളയിൽ വ്യക്തമാക്കി. "ഞങ്ങൾ ആദ്യം പന്തെറിയാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. മുൻ മത്സരങ്ങളിലെ അതേ ശൈലി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പിന്തുടരുന്നത്. ടീമിലെ എല്ലാവരും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഇവിടെ പിച്ചിന് നല്ല ബൗൺസും സീം മൂവ്മെന്റും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷാൻ കിഷൻ വൈഭവിന് പകരവും മായങ്ക് ഭുവിക്ക് പകരവും ടീമിലെത്തി," ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് കളികളും ജയിച്ച് ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ 3-0 ന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് പരമ്പര പൂർണ്ണമായി തൂത്തുവാരാനാണ് (ക്ലീൻ സ്വീപ്പ്) ടീം ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ന്യൂസിലൻഡിനെ 5-0 ന് തോൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ്മ മത്സരത്തലേന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
പ്ലെയ്ങ് ഇലവൻ:
ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, നമൻ ധീർ, അക്സര് പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, മായങ്ക് യാദവ്, പ്രിൻസ് യാദവ്.
ന്യൂസിലൻഡ്: ഫിൻ അലൻ, ടിം സീഫെർട്ട് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, ബീവോൺ ജേക്കബ്സ്, മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ (ക്യാപ്റ്റൻ), നഥാൻ സ്മിത്ത്, ആദം മിൽനെ, ജേക്കബ് ഡഫി, മാത്യു ഫിഷർ.
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