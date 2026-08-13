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ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗോളടി വീരൻ, ലഹരി വിപണിയിൽ 'ബ്രാൻഡ്'? ഹാലണ്ടിന്‍റെ ചിത്രം കണ്ട് അന്തംവിട്ട് പോലീസ്

മയക്കുമരുന്ന് പാക്കറ്റുകളിൽ എർലിങ് ഹാലണ്ടിന്‍റെ ചിത്രം; ഇക്വഡോറിൽ 469 കിലോ കൊക്കൈൻ പിടികൂടി.

Erling Haalands
Ecuador Police Seize 469 Kilograms of Cocaine Featuring Erling Haalands Image (AP Photos)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 5:24 PM IST

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ക്വിറ്റോ: നോർവീജിയൻ ഫുട്ബോൾ സൂപ്പർ താരം എർലിങ് ഹാലണ്ടിന്‍റെ ചിത്രം പതിപ്പിച്ച വൻ കൊക്കൈൻ ശേഖരം ഇക്വഡോർ പോലീസ് പിടികൂടി. കൊളംബിയൻ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള പാൻ-അമേരിക്കൻ ഹൈവേയിൽ വെച്ചാണ് 469 കിലോഗ്രാം കൊക്കൈൻ അടങ്ങിയ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് പോലീസ് തടഞ്ഞത്. രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് ആന്‍റി നാർക്കോട്ടിക് ഏജന്‍റുമാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ വന്ന ട്രക്ക് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

ട്രക്കിന്‍റെ അടിഭാഗത്ത് പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ രഹസ്യ അറയിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള 370 ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പാക്കറ്റുകളിലായാണ് കൊക്കൈൻ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി, ഈ പാക്കറ്റുകളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെയും നോർവേയുടെയും പ്രശസ്‌ത സ്ട്രൈക്കറായ എർലിങ് ഹാലണ്ടിന്‍റെ ചിത്രം അടങ്ങിയ സ്റ്റിക്കറുകൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരി മരുന്നിന് അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ 11 മില്യൺ ഡോളറിലധികവും (ഏകദേശം 92 കോടി രൂപ) യൂറോപ്യൻ കരിഞ്ചന്തയിൽ 17 മില്യൺ യൂറോയിലധികവും വിലമതിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ കണക്കാക്കുന്നു.

Cocaine Packages Feature Football Star Erling Haaland
Cocaine Packages Feature Football Star Erling Haaland (AP)

എന്തുകൊണ്ട് പ്രശസ്‌തരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു

നിയമവിരുദ്ധ മയക്കുമരുന്ന് പാക്കറ്റുകളിൽ ആഗോള ഫുട്ബോൾ താരത്തിന്‍റെ മുഖം കണ്ടെത്തിയത് കൗതുകമുണർത്തുമെങ്കിലും, ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരിമരുന്ന് കാർട്ടലുകളുടെ സ്ഥിരം തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മറ്റ് എതിരാളികളായ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മയക്കുമരുന്നിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനും, ഏത് ക്രിമിനൽ ശൃംഖലയാണ് ഈ പാക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സിഗ്നൽ നൽകാനുമാണ് കള്ളക്കടത്തുകാർ ഇത്തരം പ്രശസ്‌തരായ വ്യക്തികളുടെയും കായിക താരങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ലേബലുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുൻപ് അർജന്‍റീനൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ചിത്രവും ഇത്തരത്തിൽ ലഹരിമരുന്ന് പാക്കറ്റുകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഹാലണ്ടിന്‍റെ അടുത്ത മത്സരം

2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ശേഷം ഹാലണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരം വരാനിരിക്കുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 16-ന് കാർഡിഫിലെ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന എഫ്.എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ് പോരാട്ടത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി താരം കളത്തിലിറങ്ങും. ആഴ്‌സണലാണ് എതിരാളികൾ. ലോകകപ്പിൽ നോർവേക്കായി ഏഴ് ഗോളുകൾ നേടി ഹാലണ്ട് തിളങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും, ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അധികസമയ പോരാട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് 2-1 ന് പരാജയപ്പെട്ട് നോർവേ പുറത്താകുകയായിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിൽ ഹാലണ്ടിന് ഗോൾ നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

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TAGGED:

ECUADOR DRUG BUST HAALAND
ECUADOR COCAINE SEIZURE
എർലിങ് ഹാലണ്ട്
ERLING HAALAND IMAGE FOUND ON DRUGS
ERLING HAALAND COCAINE

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