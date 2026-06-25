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ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ നെഞ്ചിലെ തീയായി മാറിയ സുദിനം; 1983 ലെ ചരിത്ര വിജയത്തിന് ഇന്ന് 43 വയസ്സ്

1983 ലോകകപ്പ് ഓർമ്മകളിൽ കായികലോകം, ചരിത്ര വിജയത്തിന് ഇന്ന് 43 വയസ്സ്

1983 World Cup Win Today
43 Years Of Glory: Celebrating India's 1983 World Cup Win Today (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 12:08 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ഭൂപടത്തെയും കായിക ചരിത്രത്തെയും മാറ്റിമറിച്ച ആ സുവർണ്ണ സുദിനത്തിന് ഇന്ന് 43 വർഷം തികയുന്നു. 1983 ജൂൺ 25ന് ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ മക്കയെന്നറിയപ്പെടുന്ന ലണ്ടനിലെ ലോർഡ്‌സ് മൈതാനത്തിന്‍റെ ബാൽക്കണിയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവ് ആ ലോകകിരീടം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ, അത് കേവലം ഒരു കായിക വിജയമായിരുന്നില്ല, കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ നെഞ്ചിൽ ഒരിക്കലും കെടാത്ത ഒരു വലിയ സ്വപ്‌നത്തിന്‍റെ തുടക്കമായിരുന്നു. അസാധ്യമായതിനെ സാധ്യമാക്കിയ കപിലിന്‍റെ ചെകുത്താൻമാർ അന്ന് കുറിച്ച ചരിത്രം, ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റിനെ ഒരു കായിക വിനോദത്തിൽ നിന്നും മാറി ജനങ്ങളുടെ ഒരു വികാരമായും വരുംതലമുറകളുടെ ദേശീയ അഭിമാനമായും വളർത്തുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു.

പ്രതീക്ഷകളില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക്

അതുവരെ നടന്ന ലോകകപ്പുകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിനപ്പുറം കടക്കാതിരുന്ന ഇന്ത്യ, കപിലിന്‍റെ പോരാളികളുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വിമാനം കയറുമ്പോൾ ആരും തന്നെ അവർക്ക് വലിയ സാധ്യതകൾ കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. 1975, 1979 ലോകകപ്പുകളിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഒരു അട്ടിമറി നടത്തുമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കരുതിയതുമില്ല. മറുവശത്ത്, മുൻപ് നടന്ന രണ്ട് ലോകകപ്പുകളും സ്വന്തമാക്കി അജയ്യരായി നിന്ന കരുത്തരായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആയിരുന്നു ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ.

The captain of India, Kapil Dev,
The captain of India, Kapil Dev, receives the Prudential World Cup Troph (getty)

ലോർഡ്‌സിലെ തകർച്ചയും ശ്രീകാന്തിന്‍റെ പോരാട്ടവും

ഫൈനലിൽ ടോസ് നേടിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ക്ലൈവ് ലോയ്‌സ് ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിംഗിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡി റോബർട്‌സ്, മാൽക്കം മാർഷൽ, മൈക്കൽ ഹോൾഡിംഗ്, ലാറി ഗോമസ് എന്നിവരടങ്ങിയ മാരക പേസ് നിരയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിര പതറി. 54.4 ഓവറിൽ വെറും 183 റൺസിന് ഇന്ത്യ ഓൾഔട്ടായി. 38 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ കൃഷ്‌ണമാചാരി ശ്രീകാന്തും 27 റൺസെടുത്ത സന്ദീപ് പാട്ടീലുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന സ്കോറർമാർ. വിൻഡീസിനായി ആൻഡി റോബർട്‌സ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.

Indian cricket team in New Delhi
Prime Minister Indira Gandhi with the Indian cricket team in New Delhi on July 8, 1983 (getty)

അവിശ്വസനീയമായ പ്രതിരോധം

വെറും 183 റൺസ് എന്ന ചെറിയ സ്കോർ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ടീം പിന്നീട് കാട്ടിയത് അത്ഭുതമായിരുന്നു. കൃത്യമായ ലൈനിലും ലെങ്തിലും പന്തെറിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ വിൻഡീസ് ബാറ്റിംഗിന്‍റെ താളം തെറ്റിച്ചു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഭീഷണിയായ വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്‌സിനെ (33 റൺസ്) പുറത്താക്കാൻ കപിൽ ദേവ് പിന്നിലേക്ക് ഓടിയെടുത്ത ആ വിഖ്യാതമായ ക്യാച്ച് മത്സരത്തിന്‍റെ ഗതി പൂർണ്ണമായി മാറ്റിമറിച്ചു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീണതോടെ 57/3 എന്ന നിലയിൽ നിന്നും വിൻഡീസ് 76/6 എന്ന തകർച്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി.

മൊഹീന്ദർ അമർനാഥ് എന്ന രക്ഷകൻ

ബാറ്റിംഗിൽ നിർണ്ണായകമായ 26 റൺസ് സംഭാവന ചെയ്‌ത മൊഹീന്ദർ അമർനാഥ് ബൗളിംഗിലും ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകനായി മാറി. വെറും 12 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി അദ്ദേഹം 3 പ്രധാന വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ഒടുവിൽ വിൻഡീസ് നിരയിലെ അവസാന ബാറ്ററായ മൈക്കൽ ഹോൾഡിംഗിനെ എൽ.ബി.ഡബ്ല്യുവിൽ കുടുക്കി അമർനാഥ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 43 റൺസിന്‍റെ ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചു. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 140 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ഫൈനലിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്‌കാരവും അമർനാഥ് സ്വന്തമാക്കി.

Final - India v West Indies
Final - India v West Indies (getty)

ക്രിക്കറ്റ് ഒരു വികാരമായി മാറിയ നിമിഷം

ഈ ഒരു വിജയമാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റിനെ ഒരു മതമായും ജനങ്ങളുടെ വികാരമായും വളർത്തിയത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്‍റെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച ഈ പോരാട്ടം വരുംതലമുറകൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമായി. പിന്നീട് 28 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2011-ൽ എം.എസ്. ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഇന്ത്യ ലോകകിരീടം ചൂടി. കഴിഞ്ഞ 2023 ലോകകപ്പിൽ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പാവുകയും ചെയ്‌തു. ഏകദിന ലോകകപ്പുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ 6 കിരീടങ്ങളുമായി ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഏറ്റവും മുൻപിൽ.

Kapil Dev
Kapil Dev (getty)

ഇന്ന് ലോർഡ്‌സിലെ ആ ചരിത്ര വിജയത്തിന് 43 വർഷം തികയുമ്പോഴും, കപിൽ ദേവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കപ്പ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ചിത്രം ഓരോ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകന്‍റേയും ഉള്ളിൽ ഒരു മധുരമുള്ള ഓർമ്മയായി തിളങ്ങിനിൽക്കുന്നു.

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