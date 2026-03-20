ETV Bharat / sports

ഡിവൈൻ-ഗ്രീൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ കിവികൾക്ക് മിന്നും ജയം; മൂന്നാം ടി20യിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് തോൽവി

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനവുമായി നായിക സോഫി ഡിവൈൻ തകർത്താടിയപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടി20യിൽ ന്യൂസിലൻഡിന് ആറ് വിക്കറ്റ് ജയം. ഈഡൻ പാർക്കിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബൗളിംഗിലും പിന്നീട് ബാറ്റിംഗിലും തിളങ്ങിയ ഡിവൈനാണ് കിവികൾക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ 2-1ന് ന്യൂസിലൻഡ് മുന്നിലെത്തി. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തുടക്കം

ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് തുടക്കം തന്നെ പാളിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഓവറിൽ ഓപ്പണർ ടാസ്‌മിന്‍ ബ്രിറ്റ്‌സിനെ റോസ്മേരി മെയറും, തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ സുനെ ലൂസിനെ ജെസ് കെറും പുറത്താക്കിയതോടെ 9 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് സന്ദർശകർ വീണു. എന്നാൽ മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ലോറ വോൾവാർഡും (37) അന്നേരി ഡെർക്‌സണും ചേർന്ന് 51 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ടീമിനെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. 27 റൺസെടുത്ത ഡെർക്‌സണെ പുറത്താക്കി സൊഫീ ഡിവൈനാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് തകർത്തത്.

തുടർന്ന് ക്ലോ ട്രയോണിനെ സൂസി ബേറ്റ്സും നദീൻ ഡി ക്ലർക്കിനെ ഡിവൈനും പുറത്താക്കിയതോടെ 15 ഓവറിൽ 101/5 എന്ന നിലയിലായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. എന്നാൽ അവസാന ഓവറുകളിൽ കെയ്‌ല റെയ്‌നെക്കെ (20 പന്തിൽ 34 നോട്ടൗട്ട്) നടത്തിയ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം സ്കോർ ഉയർത്തി. അവസാന ഓവറിൽ രണ്ട് സിക്സറുകളും ഒരു ഫോറും പറത്തിയാണ് റെയ്‌നെക്കെ ടീമിനെ 149/7 എന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചത്.

ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ മറുപടി

150 റൺസ് ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡിന് പവർപ്ലേയിൽ തന്നെ ഓപ്പണർമാരായ ജോർജ പ്ലിമ്മർ (4), ഇസബെല്ല ഗേസ് (17) എന്നിവരെ നഷ്ടമായി. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഡിവൈനും അമേലിയ കെറും ചേർന്ന് 30 റൺസ് ചേർത്തെങ്കിലും പത്താം ഓവറിൽ കെറും (30) ബ്രൂക്ക് ഹാലിഡേയും പുറത്തായത് മത്സരത്തെ ആവേശകരമാക്കി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 60 പന്തിൽ 82 റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ ഡിവൈൻ 10 പന്തിൽ 13 റൺസുമായി പതറുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ മാഡി ഗ്രീനിനെ (34 നോട്ടൗട്ട്) കൂട്ടുപിടിച്ച് സൊഫീ ഡിവൈൻ കളി തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഇരുവരും ചേർന്ന് പുറത്താകാതെ 84 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. കൂട്ടുകെട്ട് 50 കടക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ 15 പന്തിൽ 12 റൺസ് മാത്രമാണ് എടുത്തിരുന്നത്. സോഫീ ഡിവൈനായിരുന്നു തകർത്തടിച്ചത്. എട്ട് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ആറ് വിക്കറ്റ് ജയത്തോടെ ന്യൂസിലൻഡ് ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

TAGGED:

NZ VS SA 2026
NZ VS SA 3RD T20I HIGHLIGHTS
NZ VS SA WOMEN SCORECARD
SOUTH AFRICA WOMEN
NEW ZEALAND VS SOUTH AFRICA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.