ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് മത്സരത്തിനിടെ ഉഗാണ്ടയ്ക്കായി ഇറങ്ങിയത് 3 ഗോൾകീപ്പര്മാര്; കാരണം ഇതാ..!
മത്സരത്തില് ഉഗാണ്ടയ്ക്കെതിരെ നൈജീരിയ 3-1ന് വിജയിച്ചു.
Published : January 1, 2026 at 11:12 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിലെ ഉഗാണ്ടയും നൈജീരിയയും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ അരങ്ങേറിയത് വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങള്. ഒരേ മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗോൾകീപ്പർമാരെയാണ് ഉഗാണ്ട ഉപയോഗിച്ചത്. കളിയുടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഉഗാണ്ട പിന്നിലായിരുന്നു. അതിനിടെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗോൾകീപ്പർ ഡെനിസ് ഒനിയാങ്കോ കണങ്കാലിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് കളിക്കളം വിടേണ്ടി വന്നു.
പകരം സലിം ജമാൽ മഗൂളയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ 11 മിനിറ്റിനുശേഷം വിക്ടർ ഒസിംഹെന്റെ ഷോട്ട് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പെനാൽറ്റി ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്ത് പന്ത് കൈകൊണ്ട് തട്ടിയതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചു. തൽഫലമായി, ഉഗാണ്ടയ്ക്ക് അവരുടെ മൂന്നാം നമ്പർ ഗോൾകീപ്പർ നഫിയാൻ അലിയോൻസിയെ ഇറക്കേണ്ടി വന്നു. ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം നഫിയാനായിരുന്നു കളിച്ചത്. പക്ഷേ മത്സരത്തില് നൈജീരിയ 3-1ന് വിജയിച്ചു.
അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസിൽ ടാൻസാനിയയും ടുണീഷ്യയും നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോള് സെനഗലും കോംഗോയും മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടി. 2021 ലെ ചാമ്പ്യനായ സെനഗൽ, ടാൻജിയറിൽ നടന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ ബെനിനെ 3-0 ന് തോൽപ്പിച്ചു. റാബത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബോട്സ്വാനയെ 3-0 ന് തോൽപ്പിച്ച് കോംഗോ ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. സെനഗൽ, കോംഗോ, ബെനിൻ എന്നീ ടീമുകൾ അവസാന 16-ൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ടാൻസാനിയ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ഇടംപിടിച്ചു. 1980ൽ ടൂർണമെന്റില് അരങ്ങേറിയശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ടീം നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലെത്തുന്നത്. മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് യോഗ്യത. ടുണീഷ്യയുമായി ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന കളിയിൽ 1–1ന് പിരിഞ്ഞതാണ് തുണച്ചത്. പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ മൊറോക്കോയാണ് ടാൻസാനിയയുടെ എതിരാളി.
ടുണീഷ്യ മാലിയെയും ഈജിപത് ബെനിനെയും അൾജീരിയ കോംഗോയെയും നേരിടും. 1976നുശേഷം ആദ്യ കിരീടമാണ് മൊറോക്കോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏഴ് പോയിന്റുമായി ഒന്നാംസ്ഥാനക്കാരായാണ് അറബ് ടീമിന്റെ മുന്നേറ്റം. പരിക്കുമാറി തിരിച്ചൈത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ അഷ്റഫ് ഹക്കീമിയുടെ വരവ് നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ ടീമിന് കരുത്താകും. ഇൗജിപ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ബി ചാമ്പ്യൻമാരായി പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽനിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും പ്രീ ക്വാർട്ടറിലെത്തി.ശനിയാഴ്ചയാണ് അടുത്ത റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്.