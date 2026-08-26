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രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്: ദിനൂഷയ്ക്ക് സെഞ്ചുറി, ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഫോളോ-ഓൺ; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ ലീഡ്

213 റൺസിന്‍റെ കൂറ്റൻ ലീഡുമായി ഇന്ത്യ; ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മേൽ ഫോളോ-ഓൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

SONAL DINUSHA CENTURY VS INDIA INDIA ENFORCE FOLLOW ON SRI LANKA INDIA VS SRI LANKA PRASIDH KRISHNA WICKETS
India-Sri Lanka 2nd Test — Day 4 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 10:48 AM IST

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കൊളംബോ: ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് കടുത്ത തിരിച്ചടി. സിംഹളീസ് സ്പോർട്‌സ് ക്ലബ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്‍റെ നാലാം ദിനം, ശ്രീലങ്കയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് 290 റൺസിന് അവസാനിച്ചു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 213 റൺസിന്‍റെ കൂറ്റൻ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്കയെ ഫോളോ-ഓൺ ചെയ്യിച്ച് വീണ്ടും ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു.

തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയോടെ ശ്രീലങ്കൻ നിരയിൽ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നയിച്ച സോനാൽ ദിനൂഷയുടെ (103) പ്രകടനത്തിന് മാത്രമാണ് ആതിഥേയരുടെ ഇന്നിങ്സിൽ തിളങ്ങാനായത്. എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ റൺസെന്ന നിലയിൽ നാലാം ദിനം കളി പുനരാരംഭിച്ച ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് അഞ്ചാം ഓവറിൽത്തന്നെ അവസാന രണ്ട് വിക്കറ്റുകളും നഷ്‌ടമായി.

പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണയുടെ ഷോർട്ട് ഡെലിവറി ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് പുൾ ചെയ്‌ത് ബൗണ്ടറി പായിച്ചാണ് ദിനൂഷ തന്‍റെ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. 162 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 8 ഫോറുകളും 3 സിക്‌സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ദിനൂഷയുടെ 103 റൺസ്. ഇന്ത്യക്കെതിരായ തന്‍റെ ആദ്യ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലും സെഞ്ചുറി നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ശ്രീലങ്കൻ ബാറ്ററെന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡും ദിനൂഷ ഇതോടെ സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ 100 റൺസും അടുത്ത ഇന്നിങ്സിൽ 84 റൺസും താരം നേടിയിരുന്നു.

ശ്രീലങ്കൻ ലോവർ ഓർഡറിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ദിനൂഷ നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് കളി നാലാം ദിനത്തിലേക്ക് നീട്ടിയത്. മൂന്നാം ദിനം കേശര നുവാന്തയുമായി (18) ചേർന്നായിരുന്നു പ്രതിരോധമെങ്കിൽ, നാലാം ദിനം ലാഹിരു കുമാരയെ (12) കൂട്ടുപിടിച്ച് ദിനൂഷ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ അലോസരപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ സ്‌പിന്നർ സാരാംശ് ജെയിൻ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. കുമാരയെ ധ്രുവ് ജുറെലിന്‍റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച് ജെയിൻ തന്‍റെ കരിയറിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് നേടി. പിന്നീട് അവസാന വിക്കറ്റായി ദിനൂഷയെ രാഹുലിന്‍റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച് ജെയിൻ ലങ്കൻ ഇന്നിങ്സിന് വിരാമമിട്ടു.

ഇന്ത്യക്കായി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ 52 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റും, മാനവ് സുതർ 85 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. സാരാംശ് ജെയിൻ രണ്ട് വിക്കറ്റും രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഒരു വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.

ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ 9 വിക്കറ്റിന് 503 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ അടിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (117), ധ്രുവ് ജുറെൽ (പുറത്താകാതെ 115) എന്നിവരുടെ സെഞ്ചുറികളാണ് ഇന്ത്യക്ക് കരുത്തായത്. 213 റൺസ് പിന്നിലായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ആരംഭിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മത്സരം രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പോരാട്ടം തന്നെ നടത്തേണ്ടി വരും.

സ്കോർ ചുരുക്കത്തില്‍

  • ഇന്ത്യ - 138 ഓവറിൽ 503/9 ഡിക്ലയേർഡ് (ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ 117, ധ്രുവ് ജുറെൽ 115 നോട്ടൗട്ട്; അസിത ഫെർണാണ്ടോ 4-106, പ്രഭാത് ജയസൂര്യ 2-132)
  • ശ്രീലങ്ക - 89.4 ഓവറിൽ 290/10 (സോനാൽ ദിനൂഷ 103, പസിന്ദു സൂരിയബണ്ഡാര 80; പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ 3-52, മാനവ് സുതർ 3-85, സാരാംശ് ജെയിൻ 2-25)

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TAGGED:

SONAL DINUSHA CENTURY VS INDIA
INDIA ENFORCE FOLLOW ON SRI LANKA
INDIA VS SRI LANKA
PRASIDH KRISHNA WICKETS
INDIA VS SRI LANKA 2ND TEST

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