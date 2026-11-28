ജയ്സ്വാൾ മുതൽ സുന്ദർ വരെ മടങ്ങി, കിവീസ് പേസർമാർക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി ഇന്ത്യ; രക്ഷിക്കാനാകുമോ ജുറേലിന്?
രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡിന് മുൻതൂക്കം; ഇന്ത്യ 116/6 എന്ന നിലയിൽ തകർച്ചയിൽ
Published : November 28, 2026 at 12:47 PM IST
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ആതിഥേയരായ ന്യൂസിലൻഡ് പിടിമുറുക്കുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ഉയർത്തിയ 356 റൺസിന് മറുപടിയായി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ, രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 116 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോറിനേക്കാൾ 240 റൺസ് പിന്നിലാണ് ഇന്ത്യ. 46 ഓവറുകൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 7 റൺസുമായി ധ്രുവ് ജുറേലാണ് ക്രീസിൽ.
വാലറ്റത്തിന്റെ കരുത്തിൽ കിവീസ്
5 വിക്കറ്റിന് 246 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ രണ്ടാം ദിനം ബാറ്റിംഗ് പുനരാരംഭിച്ച ന്യൂസിലൻഡിന് രണ്ടാം ഓവറിൽ തന്നെ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിനെ (36) നഷ്ടമായി. അൻഷുൽ കംബോജിന്റെ പന്തിൽ റിഷഭ് പന്തിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് ഫിലിപ്സ് മടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, വാലറ്റത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ടോം ബ്ലണ്ടൽ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് കിവീസിന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചു. കരിയറിലെ 50-ാം ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന ബ്ലണ്ടൽ 211 പന്തിൽ 10 ബൗണ്ടറികളടക്കം 89 റൺസെടുത്തു. നഥാൻ സ്മിത്ത് (26), കൈൽ ജാമിസൺ (19), മാറ്റ് ഹെൻറി (19) എന്നിവരും നിർണ്ണായക സംഭാവനകൾ നൽകി. 116.3 ഓവറിൽ 356 റൺസിന് ന്യൂസിലൻഡ് ഓൾഔട്ടായി.
New Zealand pacers put the hosts in command on Day 2 of the Christchurch Test against India 💪 #WTC27 | Scorecard 📲: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/F3TVCNr1xd— ICC (@ICC) November 28, 2026
ഇന്ത്യക്കായി ആകാശ് ദീപ് 95 റൺസ് വഴങ്ങി 5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി (ടെസ്റ്റിലെ രണ്ടാം അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം). ഗുർനൂർ ബ്രാർ, അൻഷുൽ കംബോജ് എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ ഒരു വിക്കറ്റും നേടി. ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡർമാർ ക്യാച്ചുകളും റണ്ണൗട്ട് അവസരങ്ങളും പാഴാക്കിയത് ന്യൂസിലൻഡിന് തുണയായി.
തകർന്നടിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ മുൻനിര
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെ (0) നഷ്ടമായി. മാറ്റ് ഹെൻറിയുടെ പന്തിൽ ജയ്സ്വാൾ ക്ലീൻ ബൗൾഡാവുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കെ.എൽ. രാഹുലും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ചേർന്ന് ഇന്നിംഗ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 21 റൺസെടുത്ത പടിക്കലിനെ ജാമിസൺ പുറത്താക്കി. മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ (17) ചായയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് ജാമിസണിന്റെ പന്തിൽ സ്ലിപ്പിൽ ക്യാച്ച് നൽകി മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ 59/3 എന്ന നിലയിലായി.
അവസാന സെഷനിലും കിവീസ് പേസർമാർ ആധിപത്യം തുടർന്നു. 80 പന്തിൽ 25 റൺസെടുത്ത കെ.എൽ രാഹുലിനെ ജേക്കബ് ഡഫി പുറത്താക്കി. സിക്സറടിച്ച് ആക്രമിച്ചു കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച റിഷഭ് പന്തും (23) ഡഫിക്ക് മുന്നിൽ വീണു. അവസാന ഓവറിൽ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറിനെ (10) നഥാൻ സ്മിത്ത് പുറത്താക്കിയതോടെ ഇന്ത്യ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായി. പരമ്പര തീരുമാനിക്കുന്ന നിർണ്ണായക ടെസ്റ്റിൽ മൂന്നാം ദിനം ഇന്ത്യക്ക് ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്.