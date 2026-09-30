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വിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടോസ്; പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് നീലപ്പട, ആഖിബ് നബിക്ക് അരങ്ങേറ്റം!

വിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബൗളിംഗ്; പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ട് നീലപ്പട; ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേസർ കൂടി അരങ്ങേറ്റത്തിന്!

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Auqib Nabi Debuts for India in 2nd ODI Against West Indies After Replacing Nitish Reddy (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 2:26 PM IST

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ഗുവാഹത്തി: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഗുവാഹത്തിയിലെ ബർസാപാര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് ഒരു മത്സരം ബാക്കിനിൽക്കെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ 8 വിക്കറ്റിന്‍റെ ആധികാരിക വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 1-0ന് മുന്നിലാണ്.

ആഖിബ് നബിക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്

യുവ ഓൾറൗണ്ടർ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. പകരം ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ നിന്നുള്ള യുവ പേസർ ആഖിബ് നബി ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. പർവേസ് റസൂൽ, ഉമ്രാൻ മാലിക് എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ കുപ്പായമണിയുന്ന കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ താരമാണ് ആഖിബ്. ഈ വർഷം ജമ്മു കശ്‌മിരിന് രഞ്ജി ട്രോഫി കിരീടം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ 60 വിക്കറ്റുകളുമായി ആഖിബ് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഇടംനേടിയെങ്കിലും കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

ഫീൽഡിംഗിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം: ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ

മത്സരത്തിൽ ടോസ് അനുകൂലമായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഗിൽ പറഞ്ഞു. പിച്ച് തുടക്കത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരെ തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ മിഡിൽ ഓവറുകളിൽ ഫീൽഡിംഗിൽ വരുത്തിയ പിഴവുകൾ തിരുത്തി കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാണ് ടീം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, രോഹിത് ശർമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന താരങ്ങൾ മികച്ച ഫോമിലാണെന്നും ഗിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗുവാഹത്തിയിലെ കടുത്ത ചൂടും ഈർപ്പവും ബൗളർമാർക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും.

നാല് മാറ്റങ്ങളുമായി വിൻഡീസ്

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സെഞ്ച്വറി (101) നേടിയെങ്കിലും പരിക്കേറ്റ ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ് പുറത്തായത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. ഗ്രീവ്സിന് പുറമെ ജുവൽ ആൻഡ്രൂ, മാത്യു ഫോർഡ്, ഗുഡകേഷ് മോട്ടി എന്നിവരെയും വിൻഡീസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പകരം ഷെർഫേൻ റഥർഫോർഡ്, കീമോ പോൾ, ഷമർ ജോസഫ്, വിറ്റൽ ലോസ് എന്നിവർ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത് മികച്ചൊരു സ്കോർ പടുത്തുയർത്താനാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രമമെന്ന് വിൻഡീസ് നായകൻ ഷായ് ഹോപ് വ്യക്തമാക്കി.

പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ

ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശർമ്മ, ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, കെ. എൽ. രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), നമൻ ധീർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ആഖിബ് നബി, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, കുൽദീപ് യാദവ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്: ജോൺ കാംപ്ബെൽ, കീസി കാർട്ടി, ഷായ് ഹോപ് (ക്യാപ്റ്റൻ & വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അമീർ ജംഗൂ, ഷെർഫേൻ റഥർഫോർഡ്, റോസ്റ്റൺ ചേസ്, കീമോ പോൾ, അൽസാരി ജോസഫ്, ഷമർ ജോസഫ്, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്, വിറ്റൽ ലോസ്.

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