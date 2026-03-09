കളി തീർന്നു, അടി തുടങ്ങി; 23 പേർക്ക് റെഡ് കാര്ഡ്! ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളിനെ നടുക്കി കൂട്ടത്തല്ല്
23 പേർക്ക് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളിന്റെ കറുത്ത അധ്യായം.
Published : March 9, 2026 at 9:03 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം അക്രമാസക്തമായ രംഗങ്ങൾക്കാണ് മിനീറോ സ്റ്റേഡിയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. കാമ്പിയോനാറ്റോ മിനീറോ ഫൈനലിൽ ചിരവൈരികളായ അത്ലറ്റിക്കോ മിനീറോയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ക്രൂസീറോ കിരീടം ചൂടിയെങ്കിലും, മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന കൂട്ടത്തല്ല് കായിക ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമായി മാറി. കളിക്കാരും സ്റ്റാഫും തമ്മിലുണ്ടായ കയ്യാങ്കളിയെത്തുടർന്ന് 23 ചുവപ്പ് കാർഡുകളാണ് റഫറിക്ക് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഇത്രയധികം ചുവപ്പ് കാർഡുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ്.
ആഘോഷം തല്ലിത്തകർത്തു
ഏഴ് വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ ക്രൂസീറോയുടെ വിജയാഘോഷങ്ങൾ മിനിറ്റുകൾക്കകം സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു. മൈതാനത്ത് നടന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ക്രൂസീറോ വിജയമുറപ്പിച്ചതോടെയാണ് മൈതാനം യുദ്ധക്കളമായത്. ബ്രസീലിലെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ ഡെർബികളിലൊന്നായ ഈ മത്സരത്തിൽ തുടക്കം മുതൽക്കേ താരങ്ങൾക്കിടയിൽ കടുത്ത സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു.
🚨 HULK’S PUNCH ON LUCAS ROMERO! 🤯pic.twitter.com/5iuTZnj7Ag https://t.co/Kh4c32oXzs— Polymarket FC (@PolymarketFC) March 9, 2026
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ക്രൂസീറോ മിഡ്ഫീൽഡർ ക്രിസ്റ്റ്യനും അത്ലറ്റിക്കോ ഗോൾകീപ്പർ എവർസണും തമ്മിലുണ്ടായ കൂട്ടിയിടിയാണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്. വീണുകിടന്ന ക്രിസ്റ്റ്യനെ എവർസൺ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തള്ളിമാറ്റിയത് ഇരു ടീമിലെയും താരങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് താരങ്ങളും കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മൈതാനത്തേക്ക് ഇരച്ചെത്തി. പരസ്പരം ചവിട്ടിയും ഇടിച്ചും താരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. മുൻ ബ്രസീൽ സൂപ്പർ താരം ഹൾക്ക് എതിർ താരങ്ങളെ ക്രൂരമായി പ്രഹരിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ മിലിട്ടറി പോലീസ് ഇടപെട്ടാണ് താരങ്ങളെ പിടിച്ചുമാറ്റിയത്.
തകർന്നത് 70 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ്
മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ റഫറി മാത്യൂസ് ഡെൽഗാഡോ സമർപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് 23 പേരെ പുറത്താക്കിയ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ക്രൂസീറോ നിരയിൽ നിന്ന് കാസിയോ, ഫാഗ്നർ, ക്രിസ്റ്റ്യൻ, ലൂക്കാസ് റൊമേറോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 12 പേർക്കും, അത്ലറ്റിക്കോ മിനീറോ നിരയിൽ നിന്ന് ഹൾക്ക്, എവർസൺ, ജൂനിയർ അലോൺസോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 11 പേർക്കും ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകി. 1954-ൽ പോർച്ചുഗീസയും ബോട്ടാഫോഗോയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ 22 പേർ പുറത്തായതായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ്.
വരാനിരിക്കുന്നത് കടുത്ത ശിക്ഷാനടപടികൾ
കിരീടനേട്ടത്തിന്റെ തിളക്കം കെടുത്തിയ ഈ സംഭവത്തെ ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നത്. ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ച താരങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ദേശീയ ടൂർണമെന്റുകളിൽ വലിയ വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. ഫുട്ബോൾ മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറിയ താരങ്ങൾക്കും ക്ലബ്ബുകൾക്കുമെതിരെ കൂടുതൽ അന്വേഷണവും ശിക്ഷാ നടപടികളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
