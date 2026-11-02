വെറ്റലിന്റെ റെക്കോർഡ് തകർന്നു! 20-ാം വയസ്സിൽ ഫോർമുല വൺ ലോക ചാമ്പ്യനായി കിമി അന്തോനെല്ലി
ചരിത്രം കുറിച്ച് കിമി അന്തോനെല്ലി; ഫോർമുല വണ്ണിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ലോക ചാമ്പ്യൻ.
Published : November 2, 2026 at 12:03 PM IST
മെക്സിക്കോ സിറ്റി: മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് ലോകത്ത് പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച് മെർസിഡീസിന്റെ കിമി അന്തോനെല്ലി ഫോർമുല വൺ ലോക ചാമ്പ്യൻപദവി സ്വന്തമാക്കി. മെക്സിക്കോ സിറ്റി ഗ്രാൻപ്രിയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതോടെയാണ് 2026 ലെ എഫ് വൺ കിരീടം ഈ ഇരുപതുകാരൻ ഉറപ്പിച്ചത്. റെഡ് ബുള്ളിന്റെ മാക്സ് വെസ്റ്റാപ്പൻ റേസിൽ ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ ഫെരാരിയുടെ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി.
വെറും 20 വയസ്സും 68 ദിവസവും മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അന്തോനെല്ലി ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ 2010-ൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റൽ (23 വയസ്സും 134 ദിവസവും) റെഡ് ബുള്ളിലൂടെ സ്ഥാപിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എഫ്. വൺ ചാമ്പ്യൻ എന്ന റെക്കോർഡാണ് തകർന്നത്.
This trio ❤️ The perfect podium lift on the day Kimi Antonelli is crowned Drivers' Champion! 🙌 #F1 #MexicoGP https://t.co/NBs6WYdbYH— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
കിരീടം ഉറപ്പിക്കാൻ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്താല് മാത്രം മതിയായിരുന്ന റേസിൽ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെയാണ് ഇറ്റാലിയൻ യുവതാരം മൂന്നാമതെത്തിയത്. മത്സരത്തിനിടയിൽ വാൽട്ടേരി ബോട്ടാസിന്റെ കനത്ത അപകടത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ റെഡ് ഫ്ലാഗും (മത്സരം താൽക്കാലികമായി നിർത്തൽ) പിന്നീട് ആർവിഡ് ലിൻഡ്ബ്ലാഡിന്റെ ക്രാഷിനെത്തുടർന്ന് സേഫ്റ്റി കാർ ഇറങ്ങിയതും ഉണ്ടാക്കിയ വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിച്ചാണ് അന്തോനെല്ലിയുടെ ഈ ചരിത്രനേട്ടം.
'ഞാനിത് സാധിച്ചെടുത്തു. മെർസിഡീസ് ടീമിന്റേയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റേയും പിന്തുണയില്ലാതെ എനിക്കിത് നേടാനാകുമായിരുന്നില്ല. ഈ നിമിഷത്തിൽ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു, എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല," കിരീടനേട്ടത്തിന് ശേഷം വികാരാധീനനായി അന്തോനെല്ലി പ്രതികരിച്ചു.
ഹോം പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തുകാട്ടി വെസ്റ്റാപ്പൻ
അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് റേസ് ആരംഭിച്ച മാക്സ് വെസ്റ്റാപ്പൻ സീസണിലെ തന്റെ മൂന്നാം വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഫെരാരിയുടെ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടണിൽ നിന്ന് കനത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ടായെങ്കിലും 0.799 സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ വെസ്റ്റാപ്പൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു. ഫെരാരിയുടെ ചാൾസ് ലെക്ലെർക്ക് നാലാമതായും മക്ലാരന്റെ ലാൻഡോ നോറിസ് അഞ്ചാമതായും ഫിനിഷ് ചെയ്തു.
The emotions come pouring out as Kimi Antonelli clinches the title! 🏆❤️ #F1 #MexicoGP @MercedesAMGF1 https://t.co/s3NPbOicWJ— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
ഈ വിജയത്തോടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അന്തോനെല്ലി 119 പോയിന്റിന്റെ മികച്ച ലീഡ് നേടി കിരീടം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. റേസ് ജയിച്ച മാക്സ് വെസ്റ്റാപ്പൻ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറിയപ്പോൾ മെർസിഡീസിന്റെ ജോർജ്ജ് റസ്സൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ഫോർമുല വൺ സീസണിലെ അടുത്ത പോരാട്ടം നവംബർ 6 മുതൽ 8 വരെ ബ്രസീലിൽ നടക്കുന്ന സാവോ പോളോ ഗ്രാൻപ്രിയിലാണ്.
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