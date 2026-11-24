'അവിശ്വസനീയം, അമാനുഷികം'; 53 പന്തിൽ 204 റൺസ്, റെക്കോഡുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് 15-കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശി
ഏഷ്യാ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസില് വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് റെക്കോഡ് ഇരട്ട സെഞ്ചുറി (204). യുഎഇക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ ജയം
Published : November 24, 2026 at 5:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 15-കാരനായ ഇന്ത്യൻ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി. ഏഷ്യ കപ്പ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ടൂർണമെൻ്റിൽ യുഎഇക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വെറും 53 പന്തിൽ 204 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ സൂര്യവംശിയുടെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ എ തകർപ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു.
യുഎഇ ഉയർത്തിയ 250 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരാനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കായി ഓപ്പണറായെത്തിയ വൈഭവ് തുടക്കം മുതൽ യുഎഇ ബൗളർമാരെ നിലംതൊടീച്ചില്ല. വെറും 28 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി തികച്ച താരം, 52-ാം പന്തിൽ തന്റെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയും പൂർത്തിയാക്കി ലിസ്റ്റ്-എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറിയുടെയും ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയുടെയും ലോകറെക്കോഡുകൾ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.
Never in doubt! 🏅 Vaibhav Sooryavanshi is the Player of the Match for an innings we will remember for a very long time! 👏🙌 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/TbYuy7mjam— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
384.91 എന്ന അവിശ്വസനീയ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റ് വീശിയ വൈഭവിന്റെ ഇന്നിംഗ്സിൽ 28 കൂറ്റൻ സിക്സറുകളും 7 ഫോറുകളുമാണ് പിറന്നത്. ഒരു ലിസ്റ്റ്-എ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ലോകറെക്കോഡും ഇതോടെ ഈ കൗമാരതാരത്തിന് സ്വന്തമായി.
അനായാസ വിജയം
വൈഭവിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിൻ്റെ കരുത്തിൽ യുഎഇ ഉയർത്തിയ 250 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ എ വെറും 14.2 ഓവറിൽ മറികടന്നു. 204 റൺസെടുത്ത് വൈഭവ് പുറത്തായെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ വിജയത്തിന് തൊട്ടരികിലെത്തിയിരുന്നു. ഈ തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ സെമി ഫൈനൽ ബെർത്തും ഇന്ത്യ ഉറപ്പിച്ചു.
Never in doubt! 🏅 Vaibhav Sooryavanshi is the Player of the Match for an innings we will remember for a very long time! 👏🙌 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/TbYuy7mjam— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ത്?
ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പന്തുകൾക്ക് ചിറക് മുളച്ചതുപോലെയായിരുന്നു ആ കാഴ്ച. 53 പന്തിൽ 204 റൺസ്. കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാമെങ്കിലും, യുഎഇ ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി വംശിയുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം കാണികളെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. ക്രീസിൽ സൂര്യവംശി എന്ന പേര് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയപ്പോൾ, ബൗണ്ടറി ലൈനുകൾക്കും സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഗാലറികൾക്കും ഒരേപോലെ വിശ്രമമില്ലാതായി.സ്കോർബോർഡ് കുതിച്ചത് അവിശ്വസനീയമായ വേഗതയിലായിരുന്നു.
ആദ്യ പന്തുകൾ മുതൽ തന്നെ പ്രതിരോധം മറന്നുള്ള സമീപനമാണ് സൂര്യവംശി സ്വീകരിച്ചത്. ഫീൽഡർമാരെ നോക്കുകുത്തികളാക്കി പന്തുകൾ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് പറന്നു. ലെങ്ത് തെറ്റിയും വേഗത കൂട്ടിയും കുറച്ചും ബൗളർമാർ പല തന്ത്രങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും, ഓരോ പന്തിലും കൃത്യമായ ടൈമിങ്ങോടെ വന്ന പ്രഹരങ്ങൾ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർത്തു. ഒരറ്റത്ത് സൂര്യവംശി താണ്ഡവമാടിയപ്പോൾ, മറുവശത്ത് മികച്ച പിന്തുണയുമായി സഹതാരങ്ങൾ കൂടെ നിന്നതോടെ യുഎഇക്ക് മത്സരത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും തിരിച്ചുവരാൻ സാധിച്ചില്ല.
FASTEST DOUBLE CENTURY IN LIST A CRICKET 🤯💯💯 Take a bow, Vaibhav Sooryavanshi 🫡 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/ZKJcJR9SDv— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
യുഎഇക്കെതിരായ ഇന്നിംഗ്സിൽ പിറന്ന ലോക റെക്കോഡുകൾ
ലിസ്റ്റ്-എ ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി
വെറും 52 പന്തിൽ 200 റൺസ് തികച്ച വൈഭവ്, സീനിയർ പ്രൊഫഷണൽ ലിസ്റ്റ്-എ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി എന്ന ലോക റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി. ന്യൂസിലൻഡ് താരം ചാഡ് ബോവസിൻ്റെ (103 പന്ത്) റെക്കോർഡാണ് 51 പന്തുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ താരം പഴങ്കഥയാക്കിയത്.
ലിസ്റ്റ്-എ ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറി
വെറും 28 പന്തിലാണ് വൈഭവ് തൻ്റെ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ജേക്ക് ഫ്രേസർ-മക്ഗർക്കിൻ്റെ (29 പന്ത്) പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ലോക റെക്കോഡാണ് ഇതോടെ തകർന്നത്.
2️⃣8️⃣-ball HUNDRED 💯 Vaibhav Sooryavanshi with the fastest century ever in List A cricket 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/PH0gz2Ylci— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ലിസ്റ്റ്-എ ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ 150 റൺസ്
വെറും 40 പന്തിൽ 150 റൺസ് പിന്നിട്ടതോടെ ലിസ്റ്റ്-എ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ 150 എന്ന നേട്ടവും വൈഭവിൻ്റെ പേരിലായി.
ഒരു ലിസ്റ്റ്-എ ഇന്നിംഗ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ
തൻ്റെ ഇന്നിംഗ്സിൽ 28 സിക്സറുകളും 7 ഫോറുകളും പറത്തിയ വൈഭവ് (384.91 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്), ഒരു ലിസ്റ്റ്-എ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന ലോക റെക്കോഡും കുറിച്ചു.
A blistering 1️⃣6️⃣-ball FIFTY 😮👏 The Vaibhav Sooryavanshi Storm has arrived 💪 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/IPLf3w72cN— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം
15-ാം വയസ്സിൽ ലിസ്റ്റ്-എ ക്രിക്കറ്റിൽ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബാറ്ററായി വൈഭവ് മാറി.
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