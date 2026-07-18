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ടീമുകൾക്ക് പണച്ചാകര; കളി തോറ്റാലും കോടികളുമായി മടങ്ങാം, കളം നിറയാൻ 8,386 കോടി രൂപയുടെ ലോകകപ്പ്

ടീമുകൾക്ക് കോടികളുടെ ചാകര; ഫിഫ ലോകകപ്പ് സമ്മാനത്തുകയിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ്

2026 World Cup Set to Be Richest in Football History
2026 World Cup Set to Be Richest in Football History (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 4:08 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുകയുമായി 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് വരുന്നു. റെക്കോർഡ് തുകയായ 871 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 8,386 കോടി രൂപ) സമ്മാനമായി നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആദ്യം 727 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 6,999 കോടി രൂപ) ആണ് ഫിഫ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, പിന്നീട് ടീമുകളുടെ അടിസ്ഥാന പങ്കാളിത്ത ഫീസും മറ്റ് ഗ്രാന്‍റുകളും വർധപ്പിച്ചതോടെയാണ് ആകെ തുക 871 മില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നത്.

സമ്മാനത്തുകയുടെ വിഭജനം ഇങ്ങനെ

ആകെ തുകയിൽ 703 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 6,768 കോടി രൂപ) മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ടീമുകൾക്കായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ടൂർണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ടീമുകൾക്കുമായി 168 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 1,617 കോടി രൂപ) ഫിഫ സാമ്പത്തിക സഹായമായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ ടീമിനും ഉറപ്പായ കോടികൾ

ടൂർണമെന്‍റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ചുരുങ്ങിയത് 12.5 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 120.36 കോടി രൂപ) സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പായും ലഭിക്കും. ടൂർണമെന്‍റിനു മുന്നോടിയായുള്ള പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾക്കും യാത്രാച്ചെലവുകൾക്കുമായി ഓരോ ടീമിനും 2.5 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 24.07 കോടി രൂപ) ലഭിക്കും. ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയ ഇനത്തിൽ 10 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 96.29 കോടി രൂപ) ഓരോ ടീമിനും ലഭിക്കും. ഭരണനിർവ്വഹണത്തിനും ടിക്കറ്റ് വിതരണത്തിനുമായി 16 മില്യൺ ഡോളറിലധികം (154.06 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ) അധികമായി അനുവദിക്കും.

അർജന്‍റീന-സ്പെയിൻ സ്വപ്‌ന ഫൈനൽ

സമ്മാനത്തുകയിലെ ഈ വൻ വർധനവിനിടയിൽ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനുള്ള വേദിയും ഒരുങ്ങി. നാളെ (ഞായറാഴ്‌ച) നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്‍റീന സ്പെയിനെ നേരിടും. ആവേശകരമായ സെമിയില്‍ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്താണ് മെസ്സിപ്പട ഫൈനലിൽ കടന്നത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ പിന്നിലായ ശേഷം എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിലൂടെ സമനില പിടിച്ച അർജന്‍റീനയ്ക്കായി, സ്റ്റോപ്പേജ് ടൈമിൽ ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസ് നേടിയ ഗോളാണ് ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്. ഇതോടെ 1966-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്താമെന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ മോഹം തകർന്നു.

മറുഭാഗത്ത് കരുത്തരായ ഫ്രാൻസിനെ മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് കീഴടക്കിയാണ് സ്പെയിൻ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. 2010-ലെ കിരീടനേട്ടത്തിന് ശേഷം സ്പെയിൻ ആദ്യമായാണ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

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FIFA 2026
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