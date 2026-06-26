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ചരിത്രം കുറിച്ച് 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ്: ഖത്തറിലെ ഗോൾ റെക്കോർഡ് പഴങ്കഥ, ഇനി ഗോള്‍ വേട്ടയുടെ കാലം!

ഗോൾ വേട്ടയിൽ മുന്നിൽ മെസ്സി; ഹാലണ്ടും എംബാപ്പെയും തൊട്ടുപിന്നിൽ! ചരിത്ര റെക്കോർഡുമായി ലോകകപ്പ് 2026

2026 FIFA World Cup
2026 FIFA World Cup Becomes Highest-Scoring Edition In Tournament History (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 12:15 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം പൂർണ്ണമായി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ പിറന്ന പതിപ്പായി മാറി. ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലെ യുഎസ്‌എ - തുർക്കി മത്സരത്തിലാണ് മുൻ ലോകകപ്പുകളിലെ എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും തകർന്നത്. അമേരിക്കൻ ഡിഫൻഡർ ഓസ്റ്റൺ ട്രസ്റ്റി ടൂർണമെന്‍റിലെ 173-ാം ഗോൾ നേടിയതോടെയാണ്, 2022-ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ കുറിക്കപ്പെട്ട 172 ഗോളുകളുടെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന റെക്കോർഡ് ചരിത്രമായത്.

അവിടെയും ഗോളടി അവസാനിച്ചില്ല. ഉദ്വേഗഭരിതമായ ആ മത്സരത്തിൽ തുർക്കി 3-2 ന് വിജയിച്ചപ്പോൾ ടൂർണമെന്‍റിലെ ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 177 ആയി ഉയർന്നു.

റെക്കോർഡ് വേഗതയും പുതിയ ഫോർമാറ്റും

ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ ആകെ കളിച്ച 64 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് 172 ഗോളുകൾ പിറന്നതെങ്കിൽ, 2026-ൽ വെറും 59-ാം മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഈ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാനായി. ഫിഫ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച 48 ടീമുകളുടെ പുതിയ ഫോർമാറ്റാണ് ഈ വലിയ ഗോൾ വേട്ടയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. മുൻപത്തെക്കാൾ 40 മത്സരങ്ങൾ അധികമായി (ആകെ 104 മത്സരങ്ങൾ) ഉള്ളതിനാൽ ഇനിയും ഗോളുകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരും. എങ്കിലും, പ്രമുഖ ടീമുകളെല്ലാം ആക്രമണ ഫുട്ബോൾ ശൈലി സ്വീകരിച്ചതാണ് ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഈ നേട്ടത്തിലെത്താൻ സഹായിച്ചത്.

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 (AP)

ഗോൾ വേട്ടയിൽ മുന്നിൽ മെസ്സി തന്നെ!

ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അർജന്‍റീന ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഗോളുകളുമായി ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത്. അൾജീരിയയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ മെസ്സി തന്‍റെ ലോകകപ്പ് കരിയറിലെ ആദ്യ ഹാട്രിക്കും കുറിച്ചു.

നാല് ഗോളുകൾ വീതം നേടി നോർവേയുടെ എർലിങ് ഹാലണ്ട്, ഫ്രാൻസിന്‍റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ബ്രസീലിന്‍റെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ എന്നിവർ തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്. വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ട പോർച്ചുഗലിന്‍റെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഇതിനോടകം രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ ടീമുകളിലെയും മുൻനിര ഫോർവേഡുകൾ ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നതാണ് ഈ ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷത.

ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ പ്രതികരണം

ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തെ ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അഭിനന്ദിച്ചു. "ഖത്തറിലെ 172 ഗോളുകളുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നത് 2026 ലോകകപ്പിന്‍റെ ആവേശത്തെയും ആക്രമണ ശൈലിയെയും കാണിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

ഇനി നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾ കൂടി വരാനിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഭാവി ലോകകപ്പുകൾക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം വലിയൊരു ഗോൾ മലയാകും ഈ പതിപ്പ് സമ്മാനിക്കുക എന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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