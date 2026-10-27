കിലിയൻ എംബാപ്പെയെയും ലാമിൻ യമാലിനെയും വീഴ്ത്തി ഹാരി കെയ്ൻ; 2026ലെ ബാലൺ ഡി ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് നായകന്
2001ൽ മൈക്കൽ ഓവൻ പുരസ്കാരം നേടിയതിന് ശേഷം ബാലൺ ഡി ഓർ നേടുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് താരമാണ് ഹാരി കെയ്ൻ
Published : October 27, 2026 at 6:30 AM IST
ലണ്ടൻ: ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരത്തിനുള്ള 2026ലെ ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ഹാരി കെയ്നിന്. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ സ്പാനിഷ് താരം അലക്സിയ പുട്ടെയാസ് കരിയറിലെ മൂന്നാമത്തെ ബാലൺ ഡി ഓർ സ്വന്തമാക്കി. ലണ്ടൻ പലാഡിയത്തിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം.
ഹാരി കെയ്നിൻ്റെ കുതിപ്പ്
2001ൽ മൈക്കൽ ഓവൻ പുരസ്കാരം നേടിയതിന് ശേഷം ബാലൺ ഡി ഓർ നേടുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് താരമാണ് ഹാരി കെയ്ൻ. കിലിയൻ എംബാപ്പെ, ലാമിൻ യമാൽ എന്നിവരെ പിന്തള്ളിയാണ് ബയേൺ മ്യൂണിക് സ്ട്രൈക്കറായ കെയ്ൻ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബയേണിനായി 73 ഗോളുകളും എട്ട് അസിസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടെ 81 ഗോളുകളിൽ താരം പങ്കാളിയായി. ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന് ബുണ്ടസ് ലീഗ, ജർമൻ കപ്പ്, ജർമൻ സൂപ്പർ കപ്പ് എന്നിവ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ കെയ്ൻ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
ബുണ്ടസ് ലീഗയിൽ 31 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 36 ഗോളുകളാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ 13 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 14 ഗോളുകൾ നേടി. റയൽ മാഡ്രിഡ്, പിഎസ്ജി എന്നിവർക്കെതിരെയും താരം വലകുലുക്കി. 2026ലെ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിലും കെയ്ൻ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ലോകകപ്പിൽ ആറ് ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റും താരം സ്വന്തമാക്കി. മികച്ച പുരുഷ സ്ട്രൈക്കർക്കുള്ള പുരസ്കാരവും കെയ്ൻ തന്നെയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
അലക്സിയക്കും കോറലിനും തിളക്കം
ബാഴ്സലോണയുടെ സ്പാനിഷ് താരം അലക്സിയ പുട്ടെയാസ് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ലോക ഫുട്ബോളിലെ മികച്ച വനിതാ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടുന്നത്. 2021, 2022 വർഷങ്ങളിലും അലക്സിയക്കായിരുന്നു പുരസ്കാരം. മുൻ ബാഴ്സലോണ താരമായ ഐതാന ബോൺമാറ്റിക്കൊപ്പം മൂന്ന് തവണ പുരസ്കാരം നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടവും അലക്സിയ സ്വന്തമാക്കി.
ബാഴ്സലോണയെ വനിതാ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ അലക്സിയയുടെ പ്രകടനം നിർണായകമായി. അതേസമയം, മികച്ച വനിതാ സ്ട്രൈക്കർക്കുള്ള ഗെർഡ് മുള്ളർ പുരസ്കാരം മെക്സിക്കൻ ക്ലബ്ബായ സിഎഫ് പച്ചൂക്കയുടെ ചാർലിൻ കോറൽ സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 42 ഗോളുകളാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. പച്ചൂക്കയ്ക്ക് കോൺകാകാഫ് വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിലും കോറൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.
മറ്റ് പുരസ്കാരങ്ങൾ
മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ബാഴ്സലോണയുടെ ലാമിൻ യമാൽ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, മികച്ച വനിതാ യുവതാരമായി ബാഴ്സലോണയുടെ തന്നെ വിക്കി ലോപ്പസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മികച്ച പരിശീലകനുള്ള പുരസ്കാരം സ്പാനിഷ് ദേശീയ ടീം പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂൻ്റെ സ്വന്തമാക്കി. ബാഴ്സലോണയുടെ പെരെ റോമ്യു ആണ് മികച്ച വനിതാ ടീം പരിശീലകൻ. മികച്ച ഗോൾകീപ്പർക്കുള്ള പുരസ്കാരം സ്പെയിൻ്റെ ഉനായ് സിമോൺ നേടിയപ്പോൾ, വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ബാഴ്സലോണയുടെ കാറ്റ കോൾ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി.
ആഴ്സണൽ താരം ബുക്കായോ സാക്കയ്ക്കാണ് സോക്രട്ടീസ് പുരസ്കാരം. മികച്ച പുരുഷ ക്ലബ്ബായി പാരീസ് സെൻ്റ് ജെർമെയ്നെയും (പിഎസ്ജി), മികച്ച വനിതാ ക്ലബ്ബായി ബാഴ്സലോണയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആദ്യ ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവായ സ്റ്റാൻലി മാത്യൂസിൻ്റെ 70-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ലണ്ടനിൽ ഇത്തവണത്തെ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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