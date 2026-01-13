ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ് സെപ്റ്റംബർ 17 ന് ആരംഭിക്കും: പൂര്ണ ഷെഡ്യൂൾ, ഫോർമാറ്റുകൾ ഇതാ..
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : January 13, 2026 at 4:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2026 ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 17 നും ഒക്ടോബർ 3 നും ഇടയിൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നഗോയയിൽ ആണ് ഗെയിംസിനു ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള് ടി20 ഫോർമാറ്റിലാണ് നടക്കുക. ഐച്ചി പ്രിഫെക്ചറിലെ കൊറോഗി അത്ലറ്റിക് പാർക്കിൽ ടൂര്ണമെന്റ് നടക്കും. വനിതാ മത്സരങ്ങള് സെപ്റ്റംബർ 17 ന് ആരംഭിക്കും, മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ 22 ന് നടക്കും. വനിതാ വിഭാഗത്തില് എട്ടുടീമുകള് കളത്തിലിറങ്ങും.
പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സെപ്റ്റംബർ 24 ന് ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബർ 13 ന് മെഡൽ മത്സരങ്ങളോടെ അവസാനിക്കും. 10 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരമാണിത്. 2023-ൽ ചൈനയിലെ ഹാങ്ഷൗവിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ അതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് പുരുഷ ടൂർണമെന്റിലും പിന്തുടരുന്നത്. എല്ലാ മത്സര ദിവസങ്ങളിലും ഇരട്ട ഹെഡ്ഡറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. രാവിലെയുള്ള മത്സരം പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 9 മണിക്കോ ഇന്ത്യയിൽ പുലർച്ചെ 5:30 ക്കോ ആരംഭിക്കും, ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള മത്സരം ജപ്പാനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കോ ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 10:30 ക്കോ ആരംഭിക്കും.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളുടെ പട്ടിക ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര റാങ്കിംഗിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും യോഗ്യത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2026-ൽ നാലാം തവണയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 19 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പതിപ്പുകളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ക്രിക്കറ്റ് ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളൂ. 2023 ലെ ഹാങ്ഷൗവിൽ ഇന്ത്യ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടി, പുരുഷ, വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയും യഥാക്രമം വെള്ളി നേടി. ബംഗ്ലാദേശ് രണ്ടിലും വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ
|തീയതി
|മത്സരം
|സമയം
|സെപ്റ്റംബർ 17
|ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ 1
|രാവിലെ 5:30
|സെപ്റ്റംബർ 17
|ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ 2
|രാവിലെ 10:30
|സെപ്റ്റംബർ 18
|ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ 3
|രാവിലെ 5:30
|സെപ്റ്റംബർ 18
|ക്വാർട്ടർ-ഫൈനൽ 4
|രാവിലെ 10:30
|സെപ്റ്റംബർ 20
|സെമി-ഫൈനൽ 1
|രാവിലെ 5:30
|സെപ്റ്റംബർ 20
|സെമി-ഫൈനൽ 2
|രാവിലെ 10:30
|സെപ്റ്റംബർ 22
|വെങ്കല മെഡൽ മത്സരം (മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള പ്ലേഓഫ്)
|രാവിലെ 5:30
|സെപ്റ്റംബർ 22
|സ്വർണ്ണ മെഡൽ മത്സരം (ഫൈനൽ)
|രാവിലെ 10:30
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ
|തീയതി
|മത്സരം
|സമയം
|സെപ്റ്റംബർ 24
|പ്രാഥമിക യോഗ്യതാ മത്സരം 1
|രാവിലെ 5:30
|സെപ്റ്റംബർ 24
|പ്രിലിമിനറി ക്വാളിഫയർ 2
|രാവിലെ 10:30
|സെപ്റ്റംബർ 25
|പ്രാഥമിക യോഗ്യതാ മത്സരം 3
|രാവിലെ 5:30
|സെപ്റ്റംബർ 25
|പ്രാഥമിക യോഗ്യതാ മത്സരം 4
|രാവിലെ 10:30
|സെപ്റ്റംബർ 26
|പ്രാഥമിക യോഗ്യതാ മത്സരം 5
|രാവിലെ 5:30
|സെപ്റ്റംബർ 26
|പ്രാഥമിക യോഗ്യതാ മത്സരം 6
|രാവിലെ 10:30
|സെപ്റ്റംബർ 28
|ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ 1
|രാവിലെ 5:30
|സെപ്റ്റംബർ 28
|ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ 2
|രാവിലെ 10:30
|സെപ്റ്റംബർ 29
|ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ 3
|രാവിലെ 5:30
|സെപ്റ്റംബർ 29
|ക്വാർട്ടർ-ഫൈനൽ 4
|രാവിലെ 10:30
|ഒക്ടോബർ 1
|സെമി-ഫൈനൽ 1
|രാവിലെ 5:30
|ഒക്ടോബർ 1
|സെമി-ഫൈനൽ 2
|രാവിലെ 10:30
|ഒക്ടോബർ 3
|വെങ്കല മെഡൽ മത്സരം (മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള പ്ലേഓഫ്)
|രാവിലെ 5:30
|ഒക്ടോബർ 3
|സ്വർണ്ണ മെഡൽ മത്സരം (ഫൈനൽ)
|രാവിലെ 10:30