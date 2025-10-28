ഫിഫ്പ്രോയുടെ ലോക ഇലവന് ചുരുക്കപട്ടികയില് മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും; 26 ഫൈനലിസ്റ്റുകള് ഇതാ..!
ഫിഫ്പ്രോയുടെ ലോക ഇലവനിലേക്കുള്ള ചുരുക്കപട്ടിക പുറത്തിറക്കി.
Published : October 28, 2025 at 4:18 PM IST
ഫുട്ബാൾ ഗ്ലോബൽ പ്ലയേഴ്സ് അസോസിയേഷനായ ഫിഫ്പ്രോയുടെ ലോക ഇലവനിലേക്കുള്ള ചുരുക്കപട്ടിക പുറത്തിറക്കി. പ്രൊഫഷണൽ താരങ്ങള് മാത്രം വോട്ട് ചെയ്താണ് ആഗോളതലത്തിലെ മികച്ച ഫുട്ബോൾ ഇലവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഒരു ഗോൾകീപ്പർ, നാല് ഡിഫൻഡർമാർ, മൂന്ന് മിഡ്ഫീൽഡർമാർ, മൂന്ന് ഫോർവേഡുകൾ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങള്ക്കായി 26 ഫൈനലിസ്റ്റുകളാണ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത്. അവരിൽ നിന്നാണ് അന്തിമ ലോക ഇലവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇത്തവണയും ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ ലയണൽ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ചുരുക്കപട്ടികയിലുണ്ട്. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുവര്ക്കും അന്തിമ ഇലവനിൽ ഇടംനേടാൻ സാധിച്ചില്ല.
ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവ് ഉസ്മാനെ ഡെംബെലെയും ബാഴ്സലോണയിലെ ലാമിൻ യമാലും ശക്തരായ മത്സരാര്ഥികളായിട്ടുണ്ട്. ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം, കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്ൻ, ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് തുടങ്ങി 2024-25 സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത മുൻനിര ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നുള്ള കളിക്കാരാണ് മറ്റ് പ്രമുഖ നോമിനികൾ. ആഴ്സണൽ പ്രതിരോധ താരം വില്യം സാലിബ, ലിവർപൂളിന്റെ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക് എന്നിവരും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നേടിയ ഏഴ് പിഎസ്ജി കളിക്കാരും ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. അവരില് നുനോ മെൻഡിസും വിറ്റിൻഹയും ഇത്തവണ പോർച്ചുഗലിനൊപ്പം യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് നേടിയ താരങ്ങള് കൂടിയാണ്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 20,000-ത്തിലധികം പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാർ മാത്രമാണ് 2025 ലെ ഫിഫ്പ്രോ ലോക 11 തീരുമാനിക്കുന്നത്. 26 നോമിനികളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടുകൾക്ക് ശേഷം 2025 നവംബർ 3 ന് അന്തിമ ലൈനപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. 2024 ജൂലൈ 15 നും 2025 ഓഗസ്റ്റ് 3 നും ഇടയിൽ കുറഞ്ഞത് 30 പ്രൊഫഷണൽ മത്സരങ്ങളെങ്കിലും കളിച്ച് മികവ് പുലർത്തിയ കളിക്കാരെയാണ് ഈ വാർഷിക അവാർഡ് അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഗോൾകീപ്പർ, ഡിഫൻഡർമാർ, മിഡ്ഫീൽഡർമാർ, ഫോർവേഡുകൾ എന്നീ റോളുകളിൽ ആഗോളതലത്തിൽ സഹതാരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത മികച്ച പതിനൊന്ന് കളിക്കാരെയാണ് ഇത് ആദരിക്കുന്നത്.
ഫിഫ്രോ പുരുഷ ലോക 11 ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ്
- ഗോൾകീപ്പർമാർ: അലിസൺ ബെക്കർ, തിബൗട്ട് കോർട്ടോയിസ്, ഗിയാൻലൂയിഗി ഡൊണാറുമ്മ.
- ഡിഫൻഡർമാർ: ട്രെൻ്റ് അലക്സാണ്ടർ-അർനോൾഡ്, പൗ കുബാർസി, അക്രഫ് ഹക്കിമി, മാർക്വിനോസ്, ന്യൂനോ മെൻഡസ്, വില്യം സലിബ, വിർജിൽ വാൻ ഡിജ്ഖഅ.
- മിഡ്ഫീൽഡർമാർ: ജൂഡ് ബെല്ലിംഗ്ഹാം, കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിൻ, ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച്, ജോവോ നെവ്സ്, കോൾ പാമർ, പെഡ്രി, ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർഡെ, വിറ്റിൻഹ.
- ഫോർവേഡുകൾ: ഉസ്മാനെ ഡെംബെലെ, എർലിംഗ് ഹാലാൻഡ്, കൈലിയൻ എംബാപ്പെ, ലയണൽ മെസ്സി, റാഫിൻഹ, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, മുഹമ്മദ് സലാ, ലാമിൻ യമാൽ.
