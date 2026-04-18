ഇന്ത്യയെ തകർത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: ആദ്യ വനിതാ ടി20യിൽ 6 വിക്കറ്റ് ജയം; പരമ്പരയിൽ മുന്നിൽ
ആദ്യ ടി20: ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, വോൾവാർഡിനും ഖാക്കയ്ക്കും തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനം.
Published : April 18, 2026 at 10:40 AM IST
ഡർബൻ: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന തുടക്കം. ബാറ്റിംഗിലെ തകർച്ചയും ബൗളിംഗിലെ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും തിരിച്ചടിയായ മത്സരത്തിൽ ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയിച്ചു കയറിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ ലോറ വോൾവാർഡിന്റെ അർധ സെഞ്ചുറിയും അയാബോംഗ ഖാക്കയുടെ കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിംഗുമാണ് പ്രോട്ടീസിന് ജയമൊരുക്കിയത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് ഓപ്പണർ ഷഫാലി വർമ്മ വെടിക്കെട്ട് തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. 20 പന്തിൽ 34 റൺസെടുത്ത ഷഫാലിയും സ്മൃതി മന്ദാനയും (13) ചേർന്ന് ആദ്യ 5 ഓവറിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയെ 46 റൺസിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ അടുത്തടുത്ത ഓവറുകളിൽ ഇരുവരും പുറത്തായത് ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി.
South Africa win the first T20I by six wickets.
തുടർന്ന് ഒത്തുചേർന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറും (33 പന്തിൽ 47) ജെമിമ റോഡ്രിഗസും (29 പന്തിൽ 36) ചേർന്ന് മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ 71 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 14 ഓവറിൽ 119/2 എന്ന നിലയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യ 165-ന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബൗളർമാർ പിടിമുറുക്കി. അവസാന 34 പന്തിൽ വെറും 38 റൺസ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് നേടാനായത്. അയാബോംഗ ഖാക്ക മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ നിരയെ തകർത്തു. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 157 റൺസിലൊതുങ്ങി.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മറുപടി
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ ലോറ വോൾവാർഡ് മികച്ച ഇന്നിംഗ്സ് പുറത്തെടുത്തു. 51 റൺസെടുത്ത വോൾവാർഡ് ടീമിനെ സുരക്ഷിതമായ നിലയിലെത്തിച്ചു. മധ്യ ഓവറുകളിൽ ആനീറി ഡെർക്സൺ (34 പന്തിൽ 44) നൽകിയ പിന്തുണ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ജയം അനായാസമാക്കി.
Some quick wickets in the middle, but #TheProteas remain ahead, moving to 130/4 after 15 overs.
Requiring a further 28 runs to win from the final 30 balls.
ശ്രേയാങ്ക പാട്ടീലും ശ്രീ ചരണിയും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ വഴങ്ങിയ എക്സ്ട്രാ റണ്ണുകൾ തിരിച്ചടിയായി. ഫീൽഡിംഗിലെ പിഴവുകളും ഇന്ത്യക്ക് വിനയായി. അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ ക്ലോ ട്രിയോൺ സിക്സറടിച്ചതോടെ അഞ്ച് പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
രണ്ടാം പോരാട്ടം ഞായറാഴ്ച
ബാറ്റിംഗിലെ അവസാന ഓവറുകളിലെ പാളിച്ചകളും ബൗളിംഗിലെ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും പരിഹരിക്കുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. പരമ്പരയിൽ ഒപ്പമെത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടി20 മത്സരം ജയിച്ചേ തീരു.
