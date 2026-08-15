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80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ 600-ാം ടെസ്റ്റ്; പടിക്കലും കുൽദീപും ടീമിൽ, നുവാന്തയ്ക്ക് അരങ്ങേറ്റം

ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗിലേക്ക്; പടിക്കലും കുൽദീപും ടീമിൽ, നുവാന്തയ്ക്ക് അരങ്ങേറ്റം.

INDIA VS SRI LANKA
INDIA VS SRI LANKA (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 9:58 AM IST

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ഗാലെ: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മൻ ഗിൽ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ചരിത്രപരമായ ഗാലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന 50-ാമത് ടെസ്റ്റ് മത്സരമാണിത്. രാജ്യത്തിന്‍റെ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ 600-ാമത് ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന വലിയ പ്രത്യേകതയും ഈ മത്സരത്തിനുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ നിരയിലെ മാറ്റങ്ങൾ

ബി. സായ് സുദർശന് പകരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ മൂന്നാം നമ്പരിൽ ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങും. രവീന്ദ്ര ജഡേജ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ കുൽദീപ് യാദവ്, മാനവ് സുതർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന മൂന്ന് സ്‌പിന്നർമാരെയാണ് ഇന്ത്യ കളത്തിലിറക്കുന്നത്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ അഭാവത്തിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജും പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണയുമാണ് പേസ് നിര നയിക്കുന്നത്. ധ്രുവ് ജുറെൽ, സർഫറാസ് ഖാൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ജുറെലിനാണ് പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ അവസരം ലഭിച്ചത്.

"വിക്കറ്റും കാലാവസ്ഥയും മികച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തെ നയിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അവസരവും വലിയ ബഹുമതിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലും രാജ്യത്തിന്‍റെ 600-ാം ടെസ്റ്റിലും ടീമിനെ നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്," ടോസിന് ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ ഗിൽ പറഞ്ഞു.

ശ്രീലങ്കൻ നിര

ഓഫ് സ്‌പിന്‍ ബോളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടറായ കേശര നുവാന്ത ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു. കൊളംബോയിൽ നടന്ന പരിശീലന മത്സരത്തിൽ ഗിൽ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയത് നുവാന്തയായിരുന്നു. പതും നിസ്സങ്കയ്ക്ക് പകരം നിഷാൻ മധുഷ്‌കയും, കുസാൽ മെൻഡിസിന്‍റെ അഭാവത്തിൽ നിരോഷൻ ഡിക്‌വെല്ല വിക്കറ്റ് കീപ്പറായും ലങ്കൻ നിരയിലുണ്ട്. സോണൽ ദിനൂഷയും ലങ്കയ്ക്കായി കളിക്കുന്നുണ്ട്.

ഡബ്ല്യുടിസി നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം

ന്യൂസിലൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവരോടേറ്റ ആഭ്യന്തര പരമ്പരകളിലെ പരാജയത്തോടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനും ഈ പരമ്പര നിർണായകമാണ്. ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ നിലനിർത്താൻ ഈ പരമ്പരയിലെ പോയിന്‍റുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. 2017-ന് ശേഷം ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കെ.എൽ. രാഹുൽ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരുടെ പരിചയസമ്പത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുണയാകും.

പ്ലെയിംഗ് ഇലവൻ:

ഇന്ത്യ: യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, ശുഭ്‌മൻ ഗിൽ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ഋഷഭ് പന്ത്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ധ്രുവ് ജുറെൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, മാനവ് സുതർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ.

ശ്രീലങ്ക: ലഹിരു ഉദാര, നിഷാൻ മധുഷ്‌ക, ദിനേശ് ചണ്ഡിമൽ, കാമിന്ദു മെൻഡിസ്, ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവ, സോണൽ ദിനൂഷ, നിരോഷൻ ഡിക്‌വെല്ല, കേശര നുവാന്ത, പ്രഭാത് ജയസൂര്യ, ലഹിരു കുമാര, അസിത ഫെർണാണ്ടോ.

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