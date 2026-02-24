ETV Bharat / sports

ഹീലിയും മൂണിയും തിളങ്ങി; ഇന്ത്യൻ വനിതകൾക്കെതിരെ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് തകര്‍പ്പന്‍ ജയം

ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ 6 വിക്കറ്റിന് ഓസ്‌ട്രേലിയ തോല്‍പ്പിച്ചു.

Australia womens cricket team
File Photo: Australia womens cricket team (AFP)
Published : February 24, 2026 at 4:22 PM IST

ബ്രിസ്‌ബേൻ: ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് മിന്നും വിജയം. ബ്രിസ്‌ബേൻ അല്ലൻ ബോർഡർ ഫീൽഡിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 6 വിക്കറ്റിനാണ് ആതിഥേയർ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 214 എന്ന ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം ആധികാരികമായി മറികടന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി.

ബാറ്റിംഗിൽ പതറി ഇന്ത്യ

ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം പാളിയിരുന്നു. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ പ്രതിക രാവലിനെ മേഗൻ ഷൂട്ട് എൽബിഡബ്ല്യുവിൽ കുടുക്കി. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഷഫാലി വർമ്മയും പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധത്തിലായി. എന്നാൽ പൊരുതി നിന്ന സ്‌മൃകി മന്ദാന 58 റൺസ് നേടി ഇന്നിംഗ്‌സ് നങ്കൂരമിട്ടു.

എന്നാല്‍ നായിക ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (33) റൺസ് കണ്ടെത്താൻ പാടുപെട്ടിരുന്നു. റിച്ച ഘോഷും കാഷ്വി ഗൗതമും അവസാന ഓവറുകളിൽ നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 200 കടത്തിയത്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ആഷ്‌ലി ഗാർഡ്‌നർ, തഹ്ലിയ മഗ്രാത്ത്, അലാന കിംഗ് എന്നിവർ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ 214 ൽ ഒതുക്കി.

ഹീലിയും മൂണിയും നയിച്ച ഓസീസ് പട

മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ അലീസ ഹീലിയും ഫോബ് ലിച്ച്ഫീൽഡും ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഓപ്പണിംഗ് വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും 55 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഇടങ്കയ്യൻ സ്പിന്നർ ശ്രീ ചരണി രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വേഗത്തിൽ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ബെത്ത് മൂണി ക്രീസിലെത്തിയതോടെ കളി മാറി.

അലീസ ഹീലി 69 പന്തിൽ 50 റൺസ് നേടി പുറത്തായപ്പോൾ, ബെത്ത് മൂണി 76 റൺസുമായി ഇന്നിംഗ്‌സ് സുരക്ഷിതമാക്കി. വിജയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് മൂണി പുറത്തായെങ്കിലും അനബെൽ സതർലാൻഡ് 42 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന് ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. മിഡ്‌വിക്കറ്റിലൂടെ പായിച്ച കൂറ്റൻ സിക്സറിലൂടെയാണ് സതർലാൻഡ് വിജയം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

മത്സരത്തിലെ പ്ലെയിങ് ഇലവൻ:

ഇന്ത്യ: സ്‌മൃതി മന്ദാന, പ്രതിക രാവൽ, ഷഫാലി വർമ്മ, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ദീപ്‌തി ശർമ്മ, കാഷ്വി ഗൗതം, ശ്രീ ചരണി, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, രേണുക സിംഗ് താക്കൂർ.

ഓസ്‌ട്രേലിയ: അലീസ ഹീലി (ക്യാപ്റ്റൻ), ഫോബ് ലിച്ച്ഫീൽഡ്, ജോർജിയ വോൾ, ബെത്ത് മൂണി, അനബെൽ സതർലാൻഡ്, ആഷ്‌ലി ഗാർഡ്‌നർ, തഹ്ലിയ മഗ്രാത്ത്, സോഫി മോളിനക്സ്, അലാന കിംഗ്, മേഗൻ ഷൂട്ട്, ഡാർസി ബ്രൗൺ.

