ടി20 ലോകകപ്പിന് ടിക്കറ്റെടുത്ത് 19 ടീമുകൾ; അവസാന സ്ലോട്ടിനായി മൂന്ന് ടീമുകള്‍ മത്സരരംഗത്ത്

യുഎഇ, ജപ്പാൻ, ഖത്തർ എന്നീ ടീമുകളാണ് രംഗത്തുള്ളത്.

T20 World Cup
ടി20 ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയുമായി ഇന്ത്യൻ ടീം (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും സംയുക്തമായാണ് 2026 ടി20 ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. മെഗാ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ആകെ 20 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും. ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് 20 ടീമുകൾ ഒരു ഐസിസി ടൂർണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 2024 ടി20 ലോകകപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചാണ് ചില ടീമുകൾ ടൂർണമെന്‍റിന് യോഗ്യത നേടിയത്. മറ്റുള്ളവ റാങ്കിംഗിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകകപ്പിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ ചില ടീമുകൾ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.

ഇതുവരെ, 19 ടീമുകൾ 2026 ടി20 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടി. അവസാന ഒരു സ്ലോട്ടിനായി യുഎഇ, ജപ്പാൻ, ഖത്തർ എന്നീ ടീമുകളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. എല്ലാ ടീമുകൾക്കും അവരുടെ ശേഷിക്കുന്ന അവസാന മത്സരങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. ജപ്പാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ യുഎഇ വിജയിച്ചാൽ, അവർ മെഗാ ടൂർണമെന്‍റിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കും.

നേപ്പാളും ഒമാനും യോഗ്യത നേടി

ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടി നേപ്പാളും ഒമാനും. ഏഷ്യ - ഇഎപി യോഗ്യത റൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഇരുവരും യോഗ്യത നേടിയത്. സൂപ്പർ സിക്‌സ് പോരാട്ടങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ മൂന്നും ജയിച്ച് ആറ് പോയിന്‍റുമായി ഒമാൻ ഒന്നാമതും നേപ്പാൾ രണ്ടാമതുമാണ്. നാല് ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് പത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ സന്ദീപ് ലാമിച്ചനെയാണ് നേപ്പാളിന്‍റെ ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരായ ഇറ്റലിയും ടി20 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, മികച്ച പ്രകടനവുമായി നമീബിയയും കാനഡയും ഇത്തവണ ലോകകപ്പ് കളിക്കും. തുടര്‍ച്ചയായ നാലാംതവണയാണ് നമീബിയ ടി20 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. 2021-ല്‍ സൂപ്പര്‍ 12-ലേക്ക് മുന്നേറാനും ടീമിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിലെ 19 ടീമുകൾ

1- ഇന്ത്യ, 2- ശ്രീലങ്ക, 3- അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, 4- ഓസ്‌ട്രേലിയ, 5- ബംഗ്ലാദേശ്, 6- ഇംഗ്ലണ്ട്, 7- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, 8- യുഎസ്എ, 9- വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, 10- അയർലൻഡ്, 11- ന്യൂസിലാൻഡ്, 12- പാകിസ്ഥാൻ, 13- കാനഡ, 14- നെതർലാൻഡ്‌സ്, 15- ഇറ്റലി, 16- സിംബാബ്‌വെ, 17- നമീബിയ, 18- നേപ്പാൾ, 19- ഒമാൻ. അടുത്ത വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരി-മാര്‍ച്ചില്‍ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമാണ് ടി20 ലോകകപ്പ്. ഇരുപത് ടീമുകള്‍ നാല് ഗ്രൂപ്പിലായി മത്സരിക്കും. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാര്‍ സൂപ്പര്‍ എട്ടിലേക്ക് മുന്നേറും. സൂപ്പര്‍ എട്ടിലെ ടീമുകള്‍ വീണ്ടും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലായി ഏറ്റുമുട്ടും. ഇതില്‍ മുന്നിലെത്തുന്ന രണ്ട് ടീമുകള്‍ വീതം സെമിയിലെത്തും.

