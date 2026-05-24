സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ കളിനിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്രത, കേരള ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച 17കാരി
Published : May 24, 2026 at 5:56 PM IST
തൃശ്ശൂർ: കേരള ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് 17-കാരി തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിനി നമ്രത വിനോദ്, പുരുഷന്മാരുടെ ഔദ്യോഗിക മത്സരത്തിന് അമ്പയറായെത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതകളിൽ ഒരാളായി. മുൻ കേരള വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരമായ നികേതയുടെ മകളായ നമ്രത, കടുത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും കൂൾ ആയി തൻ്റെ കന്നി അമ്പയറിങ് അരങ്ങേറ്റം ആത്രേയ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പൂർത്തിയാക്കി.
ചരിത്രപരമായ അരങ്ങേറ്റം
അമ്പയറിങ് പരീക്ഷ പാസ്സായ ശേഷം നമ്രത നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആദ്യ ഔദ്യോഗിക മത്സരമായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇസി കമ്മിറ്റി/സെലക്ടർമാരും പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇസി കമ്മിറ്റി/സെലക്ടർമാരും തമ്മിലായിരുന്നു ഈ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം. പലർക്കും ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത്തരമൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്രത തികച്ചും ശാന്തയാണ്. "ഇതിൽ ഇത്ര വലിയ കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു? ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുകയേ ഉള്ളൂ. നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും കൂൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം," നമ്രത ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു.
അമ്മയുടെ ആശങ്കയും മകളുടെ ധൈര്യവും
മകളുടെ ഈ ധൈര്യം കാണുമ്പോൾ അമ്മ നികേതയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു ആശങ്കയുണ്ട്. "ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ടെൻഷനുണ്ട്. എന്നാൽ അവൾക്ക് ഒട്ടും പേടിയില്ലാത്തത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു," നികേത പറയുന്നു. ക്രിക്കറ്റിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമ്മ നികേതയ്ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. മുൻ കേരള വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരമായ അവർ പിന്നീട് കേരള വനിതാ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായും സൗത്ത് സോൺ സെലക്ഷൻ പാനൽ മേധാവിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്രിക്കറ്റ് പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബം
നമ്രതയുടെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയായ വിലാസിനി നായരും കേരളത്തിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ്. നിലവിൽ സതേൺ റെയിൽവേയിൽ കോച്ചായും തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗമായും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത്രയും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടും അതിന്റെ യാതൊരു സമ്മർദ്ദവും നമ്രതയ്ക്കില്ല. കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷവതിയും തമാശക്കാരിയുമാണ് നമ്രത.
കലാരംഗത്തുനിന്ന് കളിമുറ്റത്തേക്ക്
കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ മികച്ചൊരു ഗായികയും നർത്തകിയുമായ താരം ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ വേദികളിൽ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലെ കാണികൾ അവൾക്കൊരു പുത്തൻ അനുഭവമല്ല. എങ്കിലും, പാട്ടിന്റേയും നൃത്തത്തിന്റേയും വേദികളിലെ കൈയടികൾക്ക് പകരം, ഇനി ഗ്രൗണ്ടിലെ അപ്പീലുകളും വാശിയേറിയ തർക്കങ്ങളുമാണ് നമ്രതയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെയെല്ലാം നേരിടാൻ ഈ 17-കാരി തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു.
