കെസിഎല്ലിൽ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം; 17 താരങ്ങൾ വിവിധ ടീമുകളിൽ പാഡണിയും
കെസിഎൽ മൂന്നാം സീസൺ: തലസ്ഥാനക്കരുത്തിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ.
Published : July 21, 2026 at 7:23 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ മൂന്നാം സീസണിന് ആവേശകരമായ തുടക്കമാകുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും തലസ്ഥാനത്തിന്റെ കളിമിടുക്കിലേക്ക്. ഇത്തവണ വിവിധ ഫ്രാഞ്ചൈസി ടീമുകളിലായി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള 17 താരങ്ങളാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. കെസിഎല്ലിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന എൻഎസ്കെ ട്രോഫിയിൽ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ തിരുവനന്തപുരം ടീം തങ്ങളുടെ മികച്ച ഫോം ഇതിനകം തന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ എറണാകുളത്തോട് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു കിരീടം നഷ്ടമായത്.
ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിന്റെ നട്ടെല്ലായി അഞ്ചംഗ സംഘം
ലീഗിൽ കിരീടം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന 'ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ്' ഇത്തവണ ശക്തമായ നിരയെയാണ് അണിനിരത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള അഞ്ച് പ്രമുഖ താരങ്ങൾ റോയൽസ് ജേഴ്സിയിൽ കളത്തിലിറങ്ങും. കൃഷ്ണ പ്രസാദ്, അഭിഷേക് പി നായർ, ഭരത് സൂര്യ, അജീഷ് കെ, രാഹുൽ ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഈ അഞ്ചംഗ സംഘം ടീമിന്റെ നട്ടെല്ലാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയതും തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ താരങ്ങളായിരുന്നു. 479 റൺസ് നേടിയ കൃഷ്ണപ്രസാദിനെ ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസും, 437 റൺസ് നേടിയ അഹ്മദ് ഇമ്രാനെ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസും ഇത്തവണ ടീമിൽ നിലനിർത്തി. ലേലത്തിൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ഇരുവർക്കും ലഭിച്ചത്.
ബാറ്റിങ് പവർഹൗസുമായി ബാറ്റർമാരുടെ നീണ്ട നിര
ഷോൺ റോജർ, അഭിഷേക് ജെ നായർ, മാനവ് കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണദേവൻ തുടങ്ങി ബാറ്റർമാരുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെയാണ് ഇത്തവണ വിവിധ ടീമുകൾക്കായി പാഡണിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണിലും ബാറ്റിങ്ങിൽ മികച്ച സ്ഥിരത പുലർത്തിയ അഭിഷേക് ജെ നായർ ഇക്കുറിയും കൊല്ലം സെയിലേഴ്സിനൊപ്പമുണ്ട്.
യുവ പ്രതിഭകളായ ഷോൺ റോജറും മാനവ് കൃഷ്ണയും തൃശൂരിനായാണ് ഇത്തവണ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ദേശീയ അണ്ടർ 19 താരമായ മാനവിന്റെ ആദ്യ കെസിഎൽ സീസൺ കൂടിയാണിത്. വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സുകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ കവർന്ന കൃഷ്ണദേവനും എ.കെ. അർജുനും ഇത്തവണയും ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന താരങ്ങളാണ്.
ബൗളിങ്ങിലും ഓൾറൗണ്ട് മികവിലും വൻ പ്രതീക്ഷ
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വിക്കറ്റ് വേട്ടയിൽ മുന്നിലെത്തുകയും ബാറ്റിങ്ങിൽ നിർണായക ഇന്നിങ്സുകൾ കളിക്കുകയും ചെയ്ത ഓൾറൗണ്ടർ അഭിജിത്ത് പ്രവീണിനെ ആറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആലപ്പി റിപ്പിൾസാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
വിജയ് വിശ്വനാഥ്, ബിജു നാരായണൻ, ശരത്ചന്ദ്രപ്രസാദ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും ഓൾറൗണ്ട് മികവുമായി മൂന്നാം സീസണിലേക്കായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ബൗളിങ് നിരയിൽ ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോം, രാഹുൽ ചന്ദ്രൻ എന്നിവരും തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കെസിഎല്ലിലുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഷാനു, അഭിഷേക് പി നായർ, ഭരത് സൂര്യ, അജീഷ് കെ തുടങ്ങിയവരാണ് ജില്ലയുടെ ക്രിക്കറ്റ് കരുത്ത് വിളിച്ചോതുന്ന മറ്റ് താരങ്ങൾ.
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