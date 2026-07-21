കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ജൂലൈ 23 മുതൽ; ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ
ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ മെഡൽ വേട്ടയ്ക്ക് ഇന്ത്യ; കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ജൂലൈ 23 മുതൽ
Published : July 21, 2026 at 6:45 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ആരംഭിക്കാൻ ഇനി രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഇന്ത്യയുടെ 125 അംഗ കായികസംഘം അവസാനഘട്ട പരിശീലനങ്ങൾക്കായി സ്കോട്ട്ലൻഡിലെത്തി. ജൂലൈ 23-ന് നടക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ, തുടർന്നുള്ള 10 ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിനായി മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടാമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്.
ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാക്കളായ നീരജ് ചോപ്ര, മീരാഭായി ചാനു എന്നിവർ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘം അത്ലറ്റിക്സ്, ബോക്സിംഗ്, വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗ്, ജൂഡോ, പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് എന്നീ ഇനങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും മെഡൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അത്ലറ്റിക്സ്
ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘം അത്ലറ്റിക്സിലാണ് (32 പേർ). രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ ജാവലിൻ താരം നീരജ് ചോപ്ര തന്നെയാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. പാകിസ്ഥാന്റെ അർഷാദ് നദീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകോത്തര താരങ്ങളോട് മത്സരിച്ച് നീരജ് സ്വർണം നിലനിർത്തുമെന്നാണ് രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലോങ് ജമ്പിൽ മുരളി ശ്രീശങ്കറും, ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ പ്രവീൺ ചിത്രവേലും മെഡൽ സാധ്യത നിലനിർത്തുന്നു. ട്രാക്കിൽ ഗുൽവീർ സിംഗ് (10,000 മീറ്റർ), പാരുൾ ചൗധരി (3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾചേസ്) എന്നിവരും കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ സജ്ജരാണ്.
A special Scottish welcome for athletes from across the 🌍 at Glasgow Airport! ✈️#Glasgow2026 pic.twitter.com/ctkndMtjig— Glasgow 2026 (@Glasgow_2026) July 21, 2026
ബോക്സിംഗ്
വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻ ജാസ്മിന് ലംബോറിയ, ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് ലൗവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്ൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 14 അംഗ ശക്തമായ ബോക്സിംഗ് ടീമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. വനിതകളുടെ 5 കിലോഗ്രാം വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ലോക റാങ്കിംഗിൽ മുന്നിലാണ്. സാക്ഷി ചൗധരി (51kg), പ്രീതി പവാർ (54kg), ജാസ്മിന് (57kg) എന്നിവർ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.
മുൻ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ് മീരാഭായി ചാനു നയിക്കുന്ന 12 അംഗ വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗ് ടീമിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. 48 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ചാനുവിന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ഉറപ്പാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കൂടാതെ ജ്ഞാനേശ്വരി യാദവ് (53kg), രാജ മുത്തുപാണ്ഡി (65kg) എന്നിവരും നൈജീരിയൻ, മലേഷ്യൻ താരങ്ങളെ മറികടന്ന് പോഡിയത്തിൽ എത്താൻ കഠിനശ്രമത്തിലാണ്.
ജൂഡോ
ഗെയിംസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് 14 അംഗ ഇന്ത്യൻ ജൂഡോ സംഘം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ തുലിക മാൻ (ഹെവിവെയ്റ്റ്), അസ്മിത ഡേ (48kg) എന്നിവരിലാണ് പ്രധാന പ്രതീക്ഷ. യുവതാരങ്ങളായ ഇനുങ്കാബി തഖേല്ലംബം, ഇഷ്രൂപ് നാരംഗ് എന്നിവരും മെഡൽ നേടുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
പാരാ അത്ലറ്റിക്സും പാരാ പവർലിഫ്റ്റിംഗും
ലോക മെഡൽ ജേതാവ് സോമൻ റാണയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 11 അംഗ പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് സംഘം മികച്ച ഫോമിലാണ്. സോമൻ റാണയും ശുഭം ജുയലും മത്സരിക്കുന്ന മെൻസ് ഷോട്ട്പുട്ടിൽ ഇരട്ട മെഡലാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 100 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ അടുത്തിടെ ദുബായ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീയിൽ സ്വർണം നേടിയ ദിലീപ് ഗാവിതും പ്രധാന പ്രതീക്ഷയാണ്. പാരാ പവർലിഫ്റ്റിംഗിൽ അശോക്, പരംജീത് കുമാർ, സുധീർ എന്നിവരും രാജ്യത്തിനായി പോരാടും.