സോഫ്റ്റ്വെയര് ജോലിയില് നിന്നും നൂറാം ഗ്രാന്ഡ് മാസ്റ്ററിലേക്ക്; ചെസ്സില് സെഞ്ച്വറി സമ്മാനിച്ചവന്, മാതൃകയാക്കണം ഈ മനക്കരുത്ത്
ഫിലിപ്പീൻസിൽ നടന്ന ഏഴാമത് ഏഷ്യൻ പ്ലസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓപ്പൺ ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് ഈ 22 കാരൻ ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ പദവി സ്വന്തമാക്കുന്നത്.
Published : November 11, 2026 at 4:09 PM IST
മികച്ച ശമ്പളവും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും സുരക്ഷിതമായ ഭാവിക്കായി വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അനുജ് ശ്രീവാത്രി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചെസ്സ് എന്ന തൻ്റെ സ്വപ്നമാണ്. ആ സ്വപ്നം വെറുതെയായില്ല. ഇന്ത്യൻ ചെസ്സ് ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ്ണ അധ്യായം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ അനുജ് ശ്രീവാത്രി. ഫിലിപ്പീൻസിൽ നടന്ന ഏഴാമത് ഏഷ്യൻ പ്ലസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓപ്പൺ ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് ഈ 22കാരൻ ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ പദവി സ്വന്തമാക്കുന്നത്.
ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പോയിൻ്റിൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ധൈര്യത്തിൽ നിന്നാണ് മുൻപത്തേക്കാളും വലിയ വിജയം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അനുജ് ശ്രീവാത്രി. അനുജിൻ്റെ മനസ് മുഴുവൻ ചെസ്സ് ബോർഡിലെ 64 കളങ്ങളായിരുന്നു. സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ എന്ന തൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുജിന് ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു അനുജിൻ്റെ യാത്ര. മുന്നോട്ട് വച്ച കാലിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ പിന്നോട്ട് നോക്കിയില്ല. മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ചെസ്സ് ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലിലേക്കുള്ള അനുജിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് എപ്പോഴും മധുരമൽപ്പം കൂടും. കാരണം അത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സെഞ്ച്വറിയുടെ മധുരമാണ്.
ഏഴാം വയസിൽ തുടങ്ങിയ കൗതുകം
2004ൽ മധ്യപ്രദേശിലെ കട്നയിലാണ് അനുജിൻ്റെ ജനനം. ചെറുപ്പം മുതലേ പഠനത്തിൽ മിടുക്കനായിരുന്നു അനുജ്. 2011 ൽ ഏഴാം വയസിൽ പിതാവ് അശോക് ശ്രീവാത്രിയാണ് അനുജിന് ചെസ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു വിനോദമായി തുടങ്ങിയ കാര്യം. എന്നാൽ പിന്നീട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി ചെസ്സ് മാറുകയായിരുന്നു. അനുജിൻ്റെ പിതാവിനും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ചെസ്സിനോട് വലിയ താത്പര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. തൻ്റെ മകന് ചെസ്സിനോട് താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയ അശോക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പം നിന്നു.
തൻ്റെ ആദ്യ പരിശീലകനായ വികെയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ അനുജ് തൻ്റെ ചെസ്സ് കരിയറിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. പിന്നീട് പലരുടെയും കീഴിൽ പരിശീലനം നേടി. ചെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, എതിരാളികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, അവരുടെ ശൈലികൾ വിശകലനം ചെയ്യുക, എതിരാളികളെ കുടുക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നിവ ക്രമേണ അനുജിൻ്റെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി. വെറുമൊരു ചെസ്സ് കളി എന്നതിലുപരി അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും എതിരാളികളുടെ നീക്കങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനും തൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കാനും ഈ 22 വയസുകാരൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.
The moment everyone has been waiting for is here - India has got it's 100th Chess Grandmaster! IM Anuj Shrivatri of Madhya Pradesh won the 7th ASEAN Plus Individual Open Chess Championship and earned the Grandmaster title. After losing the first game, Anuj scored 7/8 points to win the tournament. With this, India gained its 100th GM, and Madhya Pradesh got its first. Huge congratulations to Anuj and his family on this achievement! And what an incredibly proud moment for Indian Chess! Graphic: Anmol Bhargav— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 8, 2026
ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക്
19-ാം വയസിലാണ് അനുജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന പദവി സ്വന്തമാക്കുന്നത്. സ്പെയിനിൽ നടന്ന ഒരു ടൂർണമെൻ്റിൽ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ 'IM നോം' നേടിയത് അനുജിൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ഇതൊരു വലിയ മുന്നേറ്റമായി മാറുകയും അന്താരാഷ്ട്ര ചെസ്സ് വേദിയിൽ തൻ്റേതായ ഒരിടം കണ്ടെത്തുക എന്ന അനുജിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴും അനുജിൻ്റെ ഗ്രാന്ഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന സ്വപ്നം അകലെയായിരുന്നു. തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അനുജ് തൻ്റെ പരിശീലനം കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കി. തൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്താൻ അവൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.
ലവ്ലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൽ നിന്ന് 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിങ്' എന്ന വിഷയത്തിലാണ് അനുജ് ബിടെക്കിൽ ബിരുദം നേടുന്നത്. തുടർന്ന് ജർമ്മനി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ലഭിച്ചു. മികച്ച ശമ്പളവും സുരക്ഷിതമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യവും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും പല യുവ ബിരുദധാരികളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാവി അനുജിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു.
സുരക്ഷിതമായ ഒരു കരിയർ കൈയെത്തും ദൂരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അനുജിൻ്റെ മനസ് ചെസ്സിലേക്കാണ് കൂടുതൽ അടുത്തിരുന്നത്. അന്തരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ നല്ല സമയവും കഠിനാധ്വാനവും വേണമെന്ന് അനുജ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പരിശീലനത്തിനും തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കുമായി ദിവസവും എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ അനുജ് നീക്കി വച്ചു.
ഒരു വശത്ത് തൻ്റെ ജോലിയും മറുവശത്ത് തൻ്റെ സ്വപ്നവും. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുജിന് വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. ഒടുവിൽ തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് അനുജ് കടക്കുകയായിരുന്നു. ചെസ്സിൽ പൂർണമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി തൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ജോലി അനുജ് ഉപേക്ഷിച്ചു.
സ്വപ്നത്തിൽ വിശ്വസിച്ച കുടുംബം
ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും പിന്നിൽ ആ യാത്രയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയവരുണ്ടാകും. അനുജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കരുത്ത് പ്രധാനമായും ലഭിച്ചത് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ്. അധ്യാപകരായ അവർ, മകൻ്റെ കഴിവുകൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നതിന് പകരം മകൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാധിക്കാൻ പിന്തുണയായി അവർ എത്തി.
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ദേശീയ, അന്തർദേശീയ ചെസ് ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾക്കായി അവർ തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നുപോലും പണം ചെലവഴിച്ചു. തൻ്റെ കഴിവിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസം, റിസ്ക് എടുക്കാനും തിരിച്ചടികളെ അതിജീവിക്കാനും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അവന് നൽകി. പരിശീലകരും പിന്തുണയുമായി അനൂജിൻ്റെയൊപ്പം നിന്നു. പരിശീലകനും വഴികാട്ടിയുമായ നിക്ലേഷ് ജെയിൻ അനുജിൻ്റെ കരിയറിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സഹായിച്ചു. ആദ്യ റൗണ്ടിലെ തോൽവി, ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്, നൂറാമത്തെ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ എന്ന നേട്ടം, അനുജിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.
ഏഴാമത് ഏഷ്യൻ പ്ലസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് നിരാശയോടെയാണ് അനുജിൻ്റെ തുടക്കം. എന്നാൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന താരം 9 റൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 7 പോയിന്റ് നേടി ഒന്നാമതെത്തി. ആറര പോയിന്റോടെ വിയറ്റ്നാമിന്റെ ന്യൂയെൻ ഡുക് ഹോവ രണ്ടാം സ്ഥാനവും 6 പോയിന്റോടെ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ നൂറി അലഖിൻ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചാണ് അനുജ് കിരീടത്തിനൊപ്പം ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റര് പദവിയും ഉറപ്പിച്ചത്.
വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് മുതൽ അനുജ് ശ്രീവാത്രി വരെ
ഇന്ത്യയുടെ 38 വർഷത്തെ ചെസ്സ് യാത്രയിൽ അനുജിൻ്റെ നേട്ടം കേവലം ഒരു വ്യക്തിഗത വിജയമല്ല. ആഗോള ചെസ്സ് രംഗത്തെ ഒരു വൻശക്തിയായി ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ചയിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. 1988-ൽ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ ആയതോടെയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, രാജ്യം മറ്റൊരു ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ എസ്. അശ്വത് 98-ാമതും തൊട്ടുപിന്നാലെ വി.എസ് രഥൻവേൽ 99-ാമതും അനുജ് ശ്രീവാത്രി 100-ാമത് ഗ്രാന്ഡ് മാസ്റ്ററായും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമായി മാറി.
വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിന്റെ ആശംസകൾ
ഇന്ത്യയെ ഈ നാഴികക്കല്ലിൽ എത്തിച്ച അനുജ് ശ്രീവാത്രിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി ചെസ്സ് ഇതിഹാസം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് എത്തി. "ഏവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ. ഇതൊരു വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ഇന്ത്യയെ ഈ നാഴികക്കല്ലിൽ എത്തിച്ച അനുജ് ശ്രീവാത്രിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കൗതുകകരമെന്ന് പറയട്ടെ, എന്റെ ജിഎം പദവിക്ക് 2027 ഡിസംബറിൽ 40 വർഷം തികയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചതേയുള്ളൂ, അതിനിടയിലാണ് ഈ സ്വപ്നതുല്യമായ നേട്ടം വന്നെത്തിയത്" വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.
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