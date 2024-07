ETV Bharat / snippets

തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ളതായി സംശയം; ബാരാമുള്ളയിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ

Published : Jul 1, 2024, 10:43 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

CRPF personnel on guard in Jammu and Kashmir ( ANI )