ETV Bharat / snippets

ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ ഏറ്റുമുട്ടല്‍; അഞ്ച് നക്‌സലൈറ്റുകളെ വധിച്ച് സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

Five Naxals Killed in Encounter with Security Personnel in Chhattisgarh ( ETV Bharat )