ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ കീഴടക്കി സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ ടാർട്ടൻ ആർമി ! വൈറല് ചിത്രങ്ങൾ
ലോകകപ്പ് വേദികളിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ഒഴുക്ക് തുടരുമ്പോൾ, അമേരിക്കൻ തെരുവുകളെ ആവേശക്കടലാക്കി മാറ്റി സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ 'ടാർട്ടൻ ആർമി' ആരാധകക്കൂട്ടം. കേവലം ഗാലറിയിലെ പ്രോത്സാഹനത്തിനപ്പുറം, തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് യാത്രയെ ഒരു വൻ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്കോട്ടിഷ് പടപ്പാലം. ബോസ്റ്റൺ മുതൽ മിയാമി വരെയുള്ള നഗരങ്ങളിലെ ബാറുകളും തെരുവുകളും ഇപ്പോൾ ടാർട്ടൻ ആർമിയുടെ പാട്ടുകൾക്കും പരമ്പരാഗത 'ബാഗ്പൈപ്പ്' സംഗീതത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. (AP)
Published : June 24, 2026 at 12:12 PM IST