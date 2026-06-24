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ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ കീഴടക്കി സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ ടാർട്ടൻ ആർമി ! വൈറല്‍ ചിത്രങ്ങൾ

TARTAN ARMY WORLD CUP FIFA WORLD CUP SCOTLAND TARTAN ARMY
ലോകകപ്പ് വേദികളിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ ഒഴുക്ക് തുടരുമ്പോൾ, അമേരിക്കൻ തെരുവുകളെ ആവേശക്കടലാക്കി മാറ്റി സ്‌കോട്ട്‌ലൻഡിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ 'ടാർട്ടൻ ആർമി' ആരാധകക്കൂട്ടം. കേവലം ഗാലറിയിലെ പ്രോത്സാഹനത്തിനപ്പുറം, തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് യാത്രയെ ഒരു വൻ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്കോട്ടിഷ് പടപ്പാലം. ബോസ്റ്റൺ മുതൽ മിയാമി വരെയുള്ള നഗരങ്ങളിലെ ബാറുകളും തെരുവുകളും ഇപ്പോൾ ടാർട്ടൻ ആർമിയുടെ പാട്ടുകൾക്കും പരമ്പരാഗത 'ബാഗ്‌പൈപ്പ്' സംഗീതത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 12:12 PM IST

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TARTAN ARMY
WORLD CUP
FIFA WORLD CUP
SCOTLAND TARTAN ARMY
TARTAN ARMY PHOTOS

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