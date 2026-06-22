മുഖത്ത് വർണച്ചായങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ; ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ ആരാധകർ
ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ ആരാധകർ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ടീമിൻ്റെയും അഭിമാനം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം വിളിച്ചോതുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ ധരിച്ച് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൊടികളുടെ വർണച്ചായങ്ങൾ മുഖത്തും മത്സരത്തിൻ്റെ ആവേശം കളിക്കളത്തിലും കാണുമ്പോൾ ലോകകപ്പ് ഓരോരുത്തർക്കും എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആരാധകരുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. (AP)
Published : June 22, 2026 at 12:34 PM IST