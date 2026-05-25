വൈറ്റ് ഹൗസ് സമീപം വെടിവയ്‌പ്പ്; തിരിച്ചടിച്ച് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരൻ

വൈറ്റ് ഹൗസ് സുരക്ഷാ ചെക്ക് പോയിൻ്റിന് സമീപം 21 കാരനായ നസീർ ബെസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു. ശനിയാഴ്‌ച വൈകുന്നേരമായിരുന്നു സംഭവം. ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായി സീക്രട്ട് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ച് വെടിയുതിർത്തതായും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കൊളംബിയ മെട്രോപൊളിറ്റൻ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ സമീപത്ത് നിന്ന ഒരാൾക്ക് വെടിയേറ്റു. ബാഗിൽ ഒളിപ്പിച്ച തോക്കെടുത്ത് വെടിയുതിർത്തതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 2:08 PM IST

