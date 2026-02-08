ആരുമറിയാത്തൊരു പ്രണയം മനസിലുണ്ടോ..? പങ്കാളിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഇനിയെന്തിനാ കാത്തിരിപ്പ്..!
"കാശും പുത്തനും ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല.. നിൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ ഈ സൗന്ദര്യവും കണ്ടിട്ടല്ല... സ്വാഭാവവും അറിഞ്ഞിട്ടുമല്ല, ഭ്രാന്തുപിടിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നി. തോന്നിയാ തോന്നിയതാ മനസിലായോ...'' ഇതുപോലൊരു അഭ്യർഥന നമ്മളാരും മറക്കാനിടയില്ല. അതുപോലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മീരയെ കൊടുകാറ്റ് പോലെ പ്രേമിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രണദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ അല്ലെങ്കിൽ മനസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രണയത്തെ തുറന്ന് പറയണ്ടേ..? ഈ വാലന്റൈൻസ് വീക്കിൽ ഉള്ള് തുറക്കാം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട്. (ETV Bharat)
Published : February 8, 2026 at 12:00 PM IST