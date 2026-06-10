മെയ്ൻ മുതൽ നെവാഡ വരെ; അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ്; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം
അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ മെയ്ൻ, നെവാഡ, സൗത്ത് കരോലിന, നോർത്ത് ഡക്കോട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ വോട്ടർമാർ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്താനായി പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെത്തി. തങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കുചേരാൻ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വലിയ ആവേശമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമായ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. (AP)
Published : June 10, 2026 at 12:09 PM IST