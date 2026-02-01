ETV Bharat / photos

ഇന്ത്യൻ സംസ്‌കാരവും വൈവിധ്യവും ഇഴപാകിയ സിൽക്ക് സാരികൾ...നിർമ്മല സീതാരാമൻ്റെ വൈറൽ സാരി ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

UNION BUDGET 2026 SITHARAMAN BUDGET DAY SAREE NIRMALA SITHARAMAN SAREE KATTAM KANCHIPURAM SILK
ഓരോ തവണയും ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്‌തതവും വൈവിധ്യവും നിറഞ്ഞ സാരിയിലാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ എത്തുന്നത്. ഇത്തവണ കട്ടം കാഞ്ചീവരം സിൽക്ക് സാരി അണിഞ്ഞാണ് ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് എത്തിയത്. മധുബനി സാരി, മംഗളഗിരി സാരി, തുഷാർ കാന്ത സാരി, ടെമ്പിൾ ബോർഡർ സാരി, ബോംകായ് സാരി എന്നിങ്ങനെ ഓരോ സാരിയും ഓരോ കഥകൾ പറയുന്നു. ഓരോ സാരികളുടെയും സവിശേഷതകൾ അറിയാം. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 1:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
SITHARAMAN BUDGET DAY SAREE
NIRMALA SITHARAMAN SAREE
KATTAM KANCHIPURAM SILK
NIRMALA SITHARAMAN BUDGET ATTIRES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.