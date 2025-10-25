'പാവങ്ങളുടെ റാണി, ഗ്രീൻ ക്വീൻ' ഇനി ഓർമ്മകളിൽ; റാണി മദർ സിരികിറ്റിന് യാത്രാമൊഴിയേകി തായ്ലൻഡ്
ബാങ്കോക്ക്: തായ്ലൻഡിലെ പാവങ്ങളുടെയും ദരിദ്രരുടെയും റാണി മദർ സിരികിറ്റ് അന്തരിച്ചു. ഇന്നലെയായിരുന്നു (ഒക്ടോബർ 24) അന്ത്യം. 93 വയസായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ രക്തത്തിലെ അണുബാധ മൂലം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ദീർഘകാലമായി ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളായതിനാൽ പൊതു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഭർത്താവ് കിങ് ഭൂമിബോൾ അതുല്യതേജ് 2016 ഒക്ടോബറിൽ മരിച്ചു.1970കളുടെ തുടക്കത്തിൽ രാജ്ഞി ഗ്രാമീണര് അനുഭവിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം, ഗോത്ര വർഗക്കാരിലെ ഓപ്പിയം (കറുപ്പ്) ഉപയോഗം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കലാപം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു. (Aptn)
